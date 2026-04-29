newspaper
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29 Απριλίου 2026, 17:00

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Spotlight

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με θέμα «οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία» και έκανε γνωστό πως το κόμμα του Περισσού θα στηρίξει την πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής, με το δικό του σκεπτικό.

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα Εξεταστικής για τις υποκλοπές

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, από την αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, ξεκίνησε την τοποθέτησή του με σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές και συγκεκριμένα την «πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών».

Δημήτρης Κουτσούμπας: Τα στοιχεία δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator

«Κι αυτό», όπως είπε, «παρά τα στοιχεία που έχουν έρθει στην επιφάνεια και δείχνουν ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ – Predator και παρά το αίτημα του ίδιου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση».

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ΚΚΕ επιμένει «στην ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ, που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

«Ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί’ τον μεγάλο ένοχο»

Σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε να θέτουμε την ανάγκη ο ίδιος ο λαός να ‘καθίσει στο σκαμνί’ τον μεγάλο ένοχο: Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’, καθώς και το ίδιο το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται κάθε καλοκαίρι ανίκανο να προστατεύσει δάση και λαϊκές περιουσίες από τις πυρκαγιές, αλλά είναι ικανότατο στις παρακολουθήσεις και στη συγκάλυψη των υπευθύνων».

Περνώντας στο αντικείμενο της εκδήλωσης, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ, παραμονές της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, θέλει να αναδείξει το κρίσιμο πρόβλημα της αντιπυρικής προστασίας στη χώρα μας, μιλώντας για τις «τραγικές συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα», μιας πολιτικής «που πάει χέρι – χέρι με την ανυπαρξία ουσιαστικής διαχείρισης των δασών και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα

Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Σύνταξη
Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Ταυτόχρονα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι προχώρησε σε περαιτέρω εντατικοποίηση και απορρύθμιση με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας και του 13ωρου.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε λίγους – Πολιτική αλλαγή για να ανασάνουν οι πολλοί και όχι οι κολλητοί
Οι μάσκες έπεσαν 29.04.26

Για λίγους το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Τσουκαλάς - «Πολιτική αλλαγή για να ανασάνουν οι πολλοί και όχι οι κολλητοί»

«Τη στιγμή που οι ημέτεροι του συστήματος Μαξίμου ευνοούνται, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα και το super market», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Πολιτική 29.04.26

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. ο Χρυσοχοΐδης για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια - «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
in Confidential 29.04.26

Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό

Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Wife School 29.04.26

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Έρευνα ΕΚΤ 29.04.26

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
America First; 29.04.26

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Ελλάδα 29.04.26

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Σύνταξη
Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29.04.26

«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Ελλάδα 29.04.26

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Κρεμλίνο 29.04.26

Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies