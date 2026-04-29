ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση
Επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον ότι επανήλθε στις γνωστές χυδαιολογίες του ενώ αναρωτιέται με νόημα σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισέπραξε αχρεωστήστως.
Με μία σκληρή ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης σε ανάρτησή του.
«Ο κ. Λαζαρίδης που ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και επί ημέρες προκαλούσε το δημόσιο αίσθημα έχοντας ως κάλυψη ότι είναι το προσωπικό ρουσφέτι του Πρωθυπουργού, επανήλθε στην ενεργό δράση … των social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του. Καμία έκπληξη.
Εδώ πρόσβαλε ευθέως την πολιτική διαδρομή ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην αξιωματική αντιπολίτευση θα κόλλαγε;» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει.
ΠΑΣΟΚ: «Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα»
«Αγαπητέ κ. Λαζαρίδη, έχετε γράμμα: Με την πλάτη του κ. Ανδρουλάκη δεν ζημίωσε κανείς το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο συμφέρον.
Με την πλάτη του Πρωθυπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζημίωσε το δημόσιο συμφέρον πλειάδα στελεχών της παράταξης σας.
Όπως και εσείς προσωπικά, που εξαπατήσατε –όπως παραδεχθήκατε μέρα μεσημέρι – το δημόσιο καταλαμβάνοντας θέσεις στο δημόσιο και εισπράττοντας αμοιβές χωρίς τα απαραίτητα πτυχία, μεταπτυχιακά κ.ο.κ.
Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;Ποιο είναι το ποσό που σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος δεν είχε μπάρμπα στην Κορώνη;».
Η ανάρτηση Λαζαρίδη
