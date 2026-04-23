Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.
Σε μια σύντομη δήλωση, δύο ημέρες μετά την αντικατάστασή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του, έκανε λόγο για σκευωρία από πολιτικούς του αντιπάλους η οποία όμως θα πέσει στο κενό. Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη δική του, άκρως προκλητική αρχικά, στάση.
Ο τέως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε εγκατέλειψε την κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση
Από την Καβάλα δήλωσε πως όσοι τον διέβαλαν, προσπάθησαν να τον εξοντώσουν ηθικά και πολιτικά, θα πάρουν σύντομα τις απαντήσεις τους.
Οι απαντήσεις θα δοθούν από την Καβάλα λέει ο Λαζαρίδης
Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε μάλιστα πως οφείλει να δώσει την συγκεκριμένη απάντηση για χάρη των ανθρώπων της Καβάλας που τον στήριξαν δύο φορές, στέλνοντάς τον στο ελληνικό κοινοβούλιο.
«Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ από την Καβάλα καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δυο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο», η σύντομη δήλωσή του.
Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση.
