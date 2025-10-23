«Γαλάζιες υπογραφές, γαλάζιες ευθύνες, γαλάζιο σκάνδαλο» επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Από τη μαραθώνια εξέταση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή, ‘πηγές’ της ΝΔ, του κόμματος των ‘Φραπέδων’ και των ‘Χασάπηδων’, κατάλαβαν ότι η μάρτυρας ‘έδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως μήτρα του προβλήματος’» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το σκάνδαλο των κοινότικών επιδοτήσεων.

«Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό, οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών που λεηλάτησαν με συστηματικό τρόπο και οργάνωση ‘κυκλώματος’ ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, να διαστρεβλώνουν τόσο ωμά την πραγματικότητα που γνωρίζει όλος ο αγροτικός κόσμος» σημειώνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι η λεγόμενη «Τεχνική Λύση» δεν ήταν επινόηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δημιούργημα της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Καρασμάνη, που την εισήγαγε τον Δεκέμβριο του 2014, λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές.

«Η ρύθμιση αυτή, με τη γνώση και τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτέλεσε αναγκαστική απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που είχε προκαλέσει η ίδια η ΝΔ, όταν αποδέχθηκε τον στενό ορισμό του ‘μόνιμου βοσκότοπου’, αποκλείοντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια εκτάρια μεσογειακών βοσκοτόπων από τις επιλέξιμες εκτάσεις» προσθέτουν πηγές της Κουμουνδούρου, εξηγώντας ότι «η επιλογή της τότε κυβέρνησης οδήγησε σε πρόστιμα άνω των 460 εκατομμυρίων ευρώ και σε χιλιάδες πραγματικούς κτηνοτρόφους χωρίς δικαιώματα ενίσχυσης».

Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ‘επινοήσει’ λύσεις, κληρονόμησε και διαχειρίστηκε αυτό το καθεστώς, προκειμένου να μην χαθούν κοινοτικές ενισχύσεις. Είναι σημαντικό ότι, με την ‘Τεχνική λύση’, μπορεί μεν να δίνονται τα αναγκαία συμπληρωματικά βοσκοτόπια για την χορήγηση των ενισχύσεων εκτός γεωγραφικής ζώνης, δίνονται όμως σε επιλέξιμες εκτάσεις σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τον ορισμό των βοσκοτόπων και όχι σε μη επιλέξιμες. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι η διάθεση δημοσίων βοσκοτόπων στους Κρητικούς μέσω της ‘Τεχνικής Λύσης’ βαίνει μειούμενη μέχρι το 2019, ενώ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα άλλαξαν και η ‘Τεχνική Λύση’ εκτράπηκε της αποστολής της με σκανδαλώδη τρόπο».

«Η πρώτη απόφαση κατανομής δημοσίων βοσκοτόπων από την κυβέρνηση ΝΔ πάρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη και περιελάμβανε τεράστιες εκτάσεις: 48.395 εκτάρια στη Δυτική Μακεδονία, 38.140 στην Πελοπόννησο, 8.585 στην Κάρπαθο, 2.917 στην Κω και 8.902 στη Ρόδο, δηλαδή συνολικά 106.939 εκτάρια, δηλαδή 11 φορές πάνω από το 2016, 13 φορές πάνω από το 2017 και 26 από το 2018» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές «η ‘Τεχνική Λύση’ ήταν προσωρινή και ελεγχόμενη, ενώ παράλληλα έκανε όλες τις ενέργειες για την αλλαγή του κανονισμού για τον ορισμό των βοσκοτόπων που οδήγησε τελικά στον κανονισμό OMNIBUS, τον Δεκέμβριο του 2017. Η ΝΔ λοιπόν δεν μπορεί να κρύβεται διαρκώς πίσω από τερατώδη ψέματα: η ‘Τεχνική Λύση’ είναι αποκλειστικά δικό της δημιούργημα — αποτέλεσμα των δικών της λανθασμένων επιλογών και της πλήρους αδιαφορίας της για τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής. Και την εφαρμόζει μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη πληρώνοντας ‘βοσκοτόπους χωρίς ζώα’ και χωρίς να έχει ανακαλέσει ποτέ βοσκοτοπικά δικαιώματα χωρίς ζώα».

«Το ίδιο το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη Βουλή, ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για την περίοδο 2019-2022, δεν εστίασε σε αυτή καθαυτή την «Τεχνική Λύση» και στα «Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης», αλλά αποκλειστικά «σε σημαντικό αριθμό ατόμων, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νέοι ή νέες αγρότες, ιδιοκτήτες ή κυρίως ενοικιαστές μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Οι βοσκότοποι αυτοί βρίσκονταν συχνά μακριά από τον τόπο κατοικίας των αιτούντων και ήταν ως επί το πλείστον δημόσια γη, που είχε διατεθεί αποκλειστικά για χρήση από κτηνοτρόφους χωρίς ιδιόκτητη γεωργική γη. Τα επόμενα έτη, έως το 2024, τα ίδια άτομα φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και να ζήτησαν τη διάθεση της αντίστοιχης δημόσιας γης για ενεργοποίηση και διατήρηση των δικαιωμάτων τους»» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.