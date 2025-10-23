Βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τέσσερα ποινικά αδικήματα άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εις βάρος των 37 συλληφθέντων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε σε βάρος των 37 συλληφθέντων στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτή την ώρα οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αναμένεται να λάβουν προθεσμία όπως έχουν δικαίωμα μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν και αφού διατυπώσουν τις δικές τους θέσεις να κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. κατείχε ο «Φραπές»

Περιουσία που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη για τον αποκαλούμενο «Φραπέ» ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Γ’ Μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βάση τον έλεγχο που ακολούθησε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό – περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ – δεν δικαιολογείται η απόκτησή του.

Επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του ο παραγωγός και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, θα διαβιβάσει το φάκελο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τα στοιχεία, τότε αυτό όπως έλεγαν αρμόδιες πηγές θα σηματοδοτήσει τον σχηματισμό δεύτερη δικογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε το διεκδίκησε κάποιος.

Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι σε πλήρη εξέλιξη και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις.