Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
23 Οκτωβρίου 2025 | 08:17
Eνσωμάτωση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Upd:23.10.2025, 10:57
Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 34 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – από τους 37 συλληφθέντες – μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας στις 3:00 τα ξημερώματα. Μετά τη ΓΑΔΑ, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επί της οδού Λουκάρεως.

Η ζημία στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε περισσότερα από 19,6 εκατ. ευρώ

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής. Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι των αρχών οδήγησαν στην πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες είναι σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η επιχειρηματίας σύζυγος του υπαλλλήλου στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρεται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018–2024. Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέραν των 37 που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο.

Χάος στα ΚΥΔ

Στη χαώδη κατάσταση και τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως ανέφερε, στους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις σε ποσοστό άνω του 50%. Στα ΚΥΔ έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός 1,1 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για τα φαινόμενα που επικρατούσαν στον Οργανισμό. Την Παρασκευή, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. παράνομα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το ποσό ενδέχεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν σε άτομα που δεν είχαν σχέση με τον αγροτικό κόσμο, όπως σερβιτόρους, μάγειρες, υπαλλήλους ξενοδοχείων, οδηγούς, εργάτες, ηλεκτρολόγους, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων και DJ.

Τα νήματα φέρονται να κινούσαν ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στα Γιαννιτσά. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν να δηλώνουν στο σύστημα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν καταχωρηθεί, με ψεύτικα συμφωνητικά, ώστε να λαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών αγαθών και ταξιδιών, προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων.

Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης.

Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται παράνομα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Τράπεζες
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λισαβόνα: Η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους
Πορτογαλία 21.10.25

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία της συντριβής του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στη Λισαβόνα

Το επίσημο πόρισμα έγινε γνωστό από την τραγωδία στη Λισαβόνα, όπου τελεφερίκ συνετρίβη τον Σεπτέμβριο, με αποτέλσμα 16 άνθρωποι να πεθάνουν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός – Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»
Όπως αναμενόταν 21.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία - Αυτοαποκαλείται «Μάργκαρετ Θάτσερ»

Η Σανάε Τακαΐτσι πήρε 237 ψήφους σε σύνολο 465 εδρών στην κάτω Βουλή της Ιαπωνίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στη λιγότερο ισχυρή άνω Βουλή, πριν ορκιστεί αργότερα σήμερα

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Τι κλάπηκε 20.10.25

Ερωτήματα μετά την τολμηρή διάρρηξη στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H διάρρηξη-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο