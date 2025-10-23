Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 34 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – από τους 37 συλληφθέντες – μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας στις 3:00 τα ξημερώματα. Μετά τη ΓΑΔΑ, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επί της οδού Λουκάρεως.

Η ζημία στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε περισσότερα από 19,6 εκατ. ευρώ

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής. Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι των αρχών οδήγησαν στην πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες είναι σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η επιχειρηματίας σύζυγος του υπαλλλήλου στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρεται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018–2024. Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέραν των 37 που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο.

Χάος στα ΚΥΔ

Στη χαώδη κατάσταση και τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως ανέφερε, στους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις σε ποσοστό άνω του 50%. Στα ΚΥΔ έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός 1,1 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για τα φαινόμενα που επικρατούσαν στον Οργανισμό. Την Παρασκευή, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. παράνομα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το ποσό ενδέχεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν σε άτομα που δεν είχαν σχέση με τον αγροτικό κόσμο, όπως σερβιτόρους, μάγειρες, υπαλλήλους ξενοδοχείων, οδηγούς, εργάτες, ηλεκτρολόγους, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων και DJ.

Τα νήματα φέρονται να κινούσαν ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στα Γιαννιτσά. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν να δηλώνουν στο σύστημα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν καταχωρηθεί, με ψεύτικα συμφωνητικά, ώστε να λαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών αγαθών και ταξιδιών, προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων.

Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης.

Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται παράνομα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.