ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Η φετινή ΔΕΘ θα διεξαχθεί στη σκιά ενός τεράστιου σκανδάλου που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα -μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη- να έρθει τελικά στη Βουλή και η δεύτερη δικογραφία που αφορά στο σκάνδαλο και στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ουκ ολίγοι βουλευτές, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Οι επίμαχοι διάλογοι

Οι πληροφορίες αναφέρουν επ’ αυτού ότι οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως σήμερα από την πρώτη δικογραφία, δεν θα είναι τίποτε μπροστά σε αυτούς που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ και αφορά σε σωρεία παρεμβάσεων στον Οργανισμό προκειμένου κάποιοι επιτήδειοι να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις.

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι τα επίμαχα πρόσωπα ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί και γραφτεί ήδη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν και για ορισμένα πρόσωπα-έκπληξη. Στην υπόθεση φαίνεται να έχει εμπλοκή και ο κ. Μυλωνάκης, εκ των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού.

Το κόστος

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου μετράνε ήδη το πολιτικό κόστος από την υπόθεση το οποίο εξελίσσεται μάλλον χειρότερα και από τα Τέμπη, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο. Οι πρώτες μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν σημαντική πτώση της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χειρότερο για τους επιτελάρχες του Μαξίμου είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα της ζημιάς, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Δηλώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπό αυτό το πρίσμα αυτό που προέχει για τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να διαμορφώσουν ένα κλίμα όσο το το δυνατόν πιο ευνοϊκό και ασφαλές για τον ίδιο ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Προς τούτο συνηγορεί και η σημερινή παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα κάνει δηλώσεις αναφορικά με την έρευνα της ΕΛΑΣ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν αναμονή των δηλώσεων του υπουργού, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά το αφήγημα της «κάθαρσης». Πως ήταν αυτή που πήρε τις πρωτοβουλίες προκειμένου να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση και πως είναι επίσης αυτή που έχει κινήσει όλους τους μηχανισμούς ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι εκείνοι που πήραν παράνομα επιδοτήσεις και να επιστρέψουν τα χρήματα.

Το πάρτι

Εκεί που η κυβέρνηση χωλαίνει σε μεγάλο βαθμό είναι στην πολιτική ευθύνη. Στο γεγονός δηλαδή ότι το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι ώρας τουλάχιστον απασχολεί τα γαλάζια παιδιά, κομματικά στελέχη και υπουργούς των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Αυτό το τεράστιο μπουκέτο αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος με κοινοτικά κονδύλια δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στο θέμα των επιδοτήσεων που επικαλείται το Μαξίμου.

Σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν πως το Μαξίμου σε αυτή τη φάση θα πάει στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας». Κι αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό που θα επιδιώξουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι να μην απειληθεί η εικόνα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με αφορμή νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει δείξει όμως η ιστορία, τουλάχιστον μέχρι ώρας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι πλέον στο χέρι τους.

Κι αυτό συμβαίνει επειδή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει συνεχιστεί όλο αυτό το διάστημα με αμείωτους ρυθμούς και με την κυβέρνηση να μην έχει «πληροφόρηση» για το σύνολο των πτυχών των ερευνών, παρά μόνο για συγκεκριμένα σκέλη της – κι αυτό μόνο και μόνο επειδή στην υπόθεση εμπλέκονται άνθρωποι εμπιστοσύνης του Μαξίμου που έχουν γνώση των στοιχείων και οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο.