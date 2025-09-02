newspaper
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές
Πολιτική 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:23

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κυβερνητική αγωνία για τη δεύτερη δικογραφία – Πάνω από 10 οι εμπλεκόμενοι βουλευτές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση και κατά συνέπεια την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες του in μιλούν για περισσότερους από 10 βουλευτές που εμπλέκονται στη δεύτερη δικογραφία, με αποκαλυπτικούς διαλόγους και ονόματα έκπληξη.

Δημήτρης Τερζής
ΡεπορτάζΔημήτρης Τερζής
Spotlight

Η φετινή ΔΕΘ θα διεξαχθεί στη σκιά ενός τεράστιου σκανδάλου που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρείται μάλιστα πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα -μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη- να έρθει τελικά στη Βουλή και η δεύτερη δικογραφία που αφορά στο σκάνδαλο και στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ουκ ολίγοι βουλευτές, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από το κυβερνών κόμμα.

Οι επίμαχοι διάλογοι

Οι πληροφορίες αναφέρουν επ’ αυτού ότι οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως σήμερα από την πρώτη δικογραφία, δεν θα είναι τίποτε μπροστά σε αυτούς που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ και αφορά σε σωρεία παρεμβάσεων στον Οργανισμό προκειμένου κάποιοι επιτήδειοι να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις.

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι τα επίμαχα πρόσωπα ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί και γραφτεί ήδη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν και για ορισμένα πρόσωπα-έκπληξη. Στην υπόθεση φαίνεται να έχει εμπλοκή και ο κ. Μυλωνάκης, εκ των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού.

Το κόστος

Σε κάθε περίπτωση στο Μαξίμου μετράνε ήδη το πολιτικό κόστος από την υπόθεση το οποίο εξελίσσεται μάλλον χειρότερα και από τα Τέμπη, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο. Οι πρώτες μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν σημαντική πτώση της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χειρότερο για τους επιτελάρχες του Μαξίμου είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα της ζημιάς, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Δηλώσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπό αυτό το πρίσμα αυτό που προέχει για τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να διαμορφώσουν ένα κλίμα όσο το το δυνατόν πιο ευνοϊκό και ασφαλές για τον ίδιο ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Προς τούτο συνηγορεί και η σημερινή παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα κάνει δηλώσεις αναφορικά με την έρευνα της ΕΛΑΣ στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν αναμονή των δηλώσεων του υπουργού, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά το αφήγημα της «κάθαρσης». Πως ήταν αυτή που πήρε τις πρωτοβουλίες προκειμένου να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση και πως είναι επίσης αυτή που έχει κινήσει όλους τους μηχανισμούς ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι εκείνοι που πήραν παράνομα επιδοτήσεις και να επιστρέψουν τα χρήματα.

Το πάρτι

Εκεί που η κυβέρνηση χωλαίνει σε μεγάλο βαθμό είναι στην πολιτική ευθύνη. Στο γεγονός δηλαδή ότι το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι ώρας τουλάχιστον απασχολεί τα γαλάζια παιδιά, κομματικά στελέχη και υπουργούς των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Αυτό το τεράστιο μπουκέτο αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος με κοινοτικά κονδύλια δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στο θέμα των επιδοτήσεων που επικαλείται το Μαξίμου.

Σε κάθε περίπτωση όλα δείχνουν πως το Μαξίμου σε αυτή τη φάση θα πάει στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας». Κι αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό που θα επιδιώξουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι να μην απειληθεί η εικόνα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με αφορμή νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει δείξει όμως η ιστορία, τουλάχιστον μέχρι ώρας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι πλέον στο χέρι τους.

Κι αυτό συμβαίνει επειδή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει συνεχιστεί όλο αυτό το διάστημα με αμείωτους ρυθμούς και με την κυβέρνηση να μην έχει «πληροφόρηση» για το σύνολο των πτυχών των ερευνών, παρά μόνο για συγκεκριμένα σκέλη της – κι αυτό μόνο και μόνο επειδή στην υπόθεση εμπλέκονται άνθρωποι εμπιστοσύνης του Μαξίμου που έχουν γνώση των στοιχείων και οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να βρεθούν κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο.

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Συνέντευξη Τύπου 02.09.25 Upd: 12:31

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τροπολογία 02.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Μαρινάκης κατά Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Επαναλαμβανόμενες οι επιθέσεις Μαρινάκη σε Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, εξαπολύει επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «άγχος» του Μαξίμου.

Σύνταξη
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Παπαδάκης – ΚΚΕ: «Στρατιωτική Σένγκεν» και δισ. ευρώ για τα πολεμικά σφαγεία ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Παρέμβαση στη συζήτηση της έκθεσης για τη «στρατιωτική κινητικότητα» στα πλαίσια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας(SEDE) του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο – Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 02.09.25

Επικοινωνιακά τεχνάσματα πριν τη ΔΕΘ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δηλώσεις Χρυσοχοϊδη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις ενέργειες της αστυνομίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»
Συνέντευξη Τύπου 02.09.25 Upd: 12:31

ΠΑΣΟΚ: Αυτή είναι η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στις κοινωνικές ανισότητες – «Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργος Νικητιάδης, Παύλος Χρηστίδης, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ιωάννης Τσίμαρης αναφέρονται στη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ στις «κοινωνικές ανισότητες»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 02.09.25

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Πώς εκχώρησαν σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής

Στις 14:00 αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη- Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Σύνταξη
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκροτήματα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν – Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»
Ο στόχος του Σι 02.09.25

Στην παρέλαση της Κίνας για την Ημέρα της Νίκης Πούτιν, Κιμ, Πεζεσκιάν - Τι είναι ο «άξονας της αναταραχής»

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, η Κίνα υποδέχεται μια σειρά από ηγέτες του κόσμου στο Πεκίνο για την παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η «δεξαμενή» των ελεύθερων: Ο Ζίγιες, ο Ινσίνιε και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αναζήτηση ομάδας (pics)

Από τον Ζίγιες στον Ινσίνιε και στον Έρικσεν, η «δεξαμενή» των ελεύθερων είναι γεμάτη μεγάλα ονόματα που ψάχνουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ανδρουλάκης: Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών
Αλλαγή σελίδας 02.09.25

Ανδρουλάκης: «Πάμε στη ΔΕΘ με ένα συνολικό πρόγραμμα βελτίωσης της ζωής των πολιτών - Ζητάμε πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι αν θέλουμε αλλαγή πολιτικής σελίδας στη χώρα τότε το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά

Σύνταξη
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
