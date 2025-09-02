newspaper
02.09.2025 | 10:04
Ακινητοποιήθηκε ο προαστιακός στην Πάτρα λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές
ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:17

ΣΥΡΙΖΑ: Πού αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση και εξασφαλίζει το ακαταδίωκτο για την προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
A
A
Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της εμβόλιμης τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία διασφαλίζεται όπως λέει το ακαταδίωκτο της προσωρινής διοίκησης του οργανισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας, ενώ αναρωτιέται εάν η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ακολουθεί το δόγμα « βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;».

Η ανακοίνωση

Με εμβόλιμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέφθηκαν τα ακόλουθα:

«Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ασκεί προσωρινά ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης του… Κατά την εφαρμογή της παρούσας, για την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. έναντι του Δημοσίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται αποκλειστικά το πλαίσιο του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

Το δε άρθρο 33 προβλέπει «Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις…».

Με άλλα λόγια η κυβέρνηση παρέχει ασυλία στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Ποιος ο λόγος

Μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον – άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στη ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία.

Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα:

Ποιος ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας;

Ποιος ο λόγος θέσπισης ακαταδίωκτου για μια προσωρινή διοίκηση η οποία προφανώς δεν φέρει ευθύνη για όσα προηγήθηκαν;

Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του Οργανισμού; Ή ακολουθούμε το δόγμα βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;

Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη.

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Μαρινάκης κατά Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Επαναλαμβανόμενες οι επιθέσεις Μαρινάκη σε Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, εξαπολύει επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «άγχος» του Μαξίμου.

Σύνταξη
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας
Βασιλίσσης Ολγας 02.09.25

Δήμος Αθηναίων Vs Κυβέρνησης – Η κλιμάκωση μιας αντιπαράθεσης με όχημα τη Βασιλίσσης Ολγας

«Θα προχωρήσουμε» προαναγγέλλει ο Δούκας- Τα βλέμματα στραμμένα στον ΟΑΣΑ - Ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του ΤΡΑΜ - Μιλούν στο in o αντιδήμαρχος Υποδομών και ο Συγκοινωνιολόγος Π. Παπαντωνίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα – Κατανομή των νοικοκυριών
Ο ορισμός πριν τη ΔΕΘ 02.09.25

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, «μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση»

H μεσαία τάξη θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Πώς ορίζεται στην Ελλάδα του 2025 και τι περιμένει από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν
Άοπλοι μασκοφόροι 02.09.25

Facekini - Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Κι ενώ οι γυναίκες τα αγκαλιάζουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν τα εγκρίνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας
Φωτογραφίες και βίντεο 02.09.25

«Αντισταθείτε»: Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους την Ημέρα της Εργασίας

«Οι εργαζόμενοι πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» ήταν το κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ - Στο στόχαστρο των διαδηλωτών οι υπερπλούσιοι και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός – «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»
Ελλάδα 02.09.25

Σήμερα απολογείται η 45χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη - «Αν δεν φορούσαν ζώνη θα είχαμε θανατηφόρο τροχαίο»

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που προκάλεσε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Σύνταξη
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Άλλα κόλπα 02.09.25

Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά - Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
