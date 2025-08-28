Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το πάρτι στο ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη και μετά την υπαγωγή του στη ΑΑΔΕ. Λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους, για να τις δηλώσουν εκείνοι και να παίρνουν τις επιδοτήσεις, είχαν φτιάξει και χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο.

Αμέσως μετά τη ΔΕΘ θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αποκάλυψε (MEGA) ότι είχε στηθεί παράλληλο ηλεκτρονικό σύστημα για να εντοπίζονται αδήλωτες εκτάσεις. «Ακούμε ότι είχαν αναπτυχθεί ακόμη και λογισμικά που έβρισκαν τα κενά μη δηλωμένα χωράφια και εκτάσεις και σε αυτά δήλωναν βοσκοτόπους. Υπάρχουν αδιανόητα πράγματα σε σχέση με αυτά που μπορεί κανείς να φανταστεί», είπε.

«Τώρα κατάλαβε ότι υπήρχε οργανωμένη συμμορία η οποία ενημέρωνε κάποιους επιτηδείους που υπήρχαν βοσκότοποι για να τους δηλώσουν παρανόμως. Μα αυτά τα αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν την διάβασε ο κ. Τσιάρας πριν ψηφίσει τη παραπομπή του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη;», σημειώσε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς από τη συχνότητα του «Μεγάλου Καναλιού».

Νέος προσωρινός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιάννης Καββαδάς, στέλεχος ΑΑΔΕ

Στο μεταξύ, νέος προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διορίστηκε ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ Γιάννης Καββαδάς.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να μονοπωλήσει τη σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης με την έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που θα αρχίσει τις εργασίες της αμέσως μετά τη ΔΕΘ.