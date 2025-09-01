Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Στην παραδοχή ότι όντως στο Μέγαρο Μαξίμου έλαβαν από συνεργάτη, υπηρεσιακό σημείωμα για ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα και τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή, αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει επί της ουσίας και για το περιεχόμενό του. Αρκέστηκε να επισημάνει ότι το εν λόγω σημείωμα μαζί με άλλα δεδομένα αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου με αφορμή δημοσίευμα που έκανε λόγο για την ύπαρξη υπομνήματος 43 σελίδων που έλαβε το Μαξίμου για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα αρκετούς μήνες πριν σχηματιστεί δικογραφία. «Πώς αξιοποιήσατε αυτή τη γνώση, γιατί οι ίδιοι οι υφυπουργοί και οι βουλευτές σάς έχουν καταστήσει υπεύθυνους στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο βουλευτής Μαγνησίας κ. Μπουκώρος είπε δημόσια ότι 16 μήνες πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή καλέσατε βουλευτές της ΝΔ και τους ενημερώσατε ότι ήταν στις παρακολουθήσεις της Αστυνομίας» τόνισε ο κ. Καραμέρος.

Ο χρόνος που το Μαξίμου έλαβε ενημέρωση για την έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αν γνώριζε το απόρρητο περιεχόμενο της καταγραφής ενώ μάλιστα δεν υπήρχε καν ακόμη δικογραφία, 16 μήνες πριν, -και ενημέρωνε κομματικά στελέχη που εμπλέκονταν, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Χρήστος Μπουκώρος- τότε υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 251 του Ποινικού Κώδικα περί δικαστικού απορρήτου, παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και μάλιστα ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με το άρθρο 38 Ν4624/2019 σε συνδυασμό με τον ΓΚΠΔ-GDPR 2026, με σκοπό τη βλάβη ή το όφελος, αδίκημα που συνιστά κακούργημα.

Δεν ήταν υπόμνημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Επειδή δεν μου αρέσουν οι σκιές και τα υπονοούμενα: δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνων ή μη και δεν περιήλθε σε γνώση μου», είπε ο κ. Μυλωνάκης για να προσθέσει, ωστόσο, στη συνέχεια: «όταν διάβασα το δημοσίευμα προσπάθησε να καταλάβω σε τι αναφέρεται. Έχω καταλήξει ότι πιθανότατα αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα που είναι μεταξύ αυτών που διακινούνται μεταξύ συνεργατών. Περιγράφει ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα και το έλαβα μέσα Ιουνίου 2025. Συντάκτης του είναι εξειδικευμένος συνεργάτης μας στα αγροτικά που υπηρετεί στη προεδρεία της κυβέρνησης».

Όχι Γιάννης, Γιαννάκης

Στη δευτερολογία του ο κ Καραμέρος, τόνισε ότι επί της ουσίας ο κ. Μυλωνάκης παραδέχεται την ύπαρξη σημειώματος και αναρωτήθηκε- χωρίς να λάβει απάντηση- μήπως το πρόσωπο – συνεργάτης είναι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γρηγόρης Βάρρας που αποπέμφθηκε από τον Οργανισμό επί υπουργίας Βορίδη και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη δευτερολογία του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε και το ζήτημα της πρόθεσης της κυβέρνησης να παράσχει ακαταδίωκτο στον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το Μαξίμου δεν μπορεί να παίζει με το κράτος δικαίου. Αν ο Μπουκώρος ψεύδεται, ας το διαψεύσει η κυβέρνηση. Αν όχι, τότε μιλάμε για μια μείζονα θεσμική εκτροπή, με την ευθύνη να βαραίνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό», υπογράμμισε ο Γιώργος Καραμέρος.

«Επαναλαμβάνω το άτυπο αυτό σημείωμα ζητήθηκε για προσωπική ενημέρωση και αξιοποιήθηκε για την εξεταστική. Κάναμε το αυτονόητο και ζητήσαμε πλήρη διερεύνηση. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε το ζήτημα σε φτηνό σόου. Μας ενδιαφέρει η ουσία να μάθουμε τι έχει συμβεί και εξετάσουμε σε βάθος το πραγματικό πρόβλημα», αρκέστηκε να απαντήσει στη δευτερολογία του ο κ. Μυλωνάκης.