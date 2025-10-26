Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»
Πυρά κατά του πρωθυπουργού, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη.
Όπως δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς: «Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.
Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις” , στο στόμα του Πρωθυπουργού:
-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.
-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.
-Που κομματικά στελέχη του, οπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».
Τσουκαλάς: Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρηση Μητσοτάκη
Και ο κ. Τσουκαλάς συνεχίζει: «Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο.
Ο Πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.
Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.
Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».
