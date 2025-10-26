newspaper
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
Πολιτική Γραμματεία 26 Οκτωβρίου 2025 | 13:51

Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Πυρά κατά του πρωθυπουργού, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,  εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς: «Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του Πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.

Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή “δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις” , στο στόμα του Πρωθυπουργού:

-Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

-Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

-Που κομματικά στελέχη του, οπως ο “Φραπές” και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

 Τσουκαλάς: Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρηση Μητσοτάκη

Και ο κ. Τσουκαλάς συνεχίζει: «Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο.

Ο Πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”. Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης  της Νέας Δημοκρατίας».

Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

