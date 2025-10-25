Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εξεταστική επιτροπή, εξαπολύει η Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας πως «η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου».

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, «η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη όλες αυτές τις εξελίξεις και βλέπει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην έχει βρει να πει ούτε μία λέξη -48 ώρες μετά- για να καταδικάσει αυτές τις πρακτικές, που παραπέμπουν ευθέως σε λογικές μαφίας».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν».

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Έχουν περάσει 48 ώρες από την εξαιρετικά αποκαλυπτική κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην Εξεταστική για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση δεν βρήκε τίποτα να πει για όσα συγκλονιστικά καταγγέλθηκαν και αποκαλύφθηκαν. Γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και τη τεράστια οικονομική διάσταση του σκανδάλου, η οποία επηρεάζει τη ζωή χιλιάδων αγροτών.

Μάθαμε για υπαλλήλους των οποίων απειλήθηκε η ζωή μέσα στον Οργανισμό (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως και της οικογένειάς τους.

Μάθαμε ότι ο “ομότραπεζος” του κ. Μητσοτάκη σε συνεστιάσεις, ο “γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής κ. Ξυλούρης -ο επονομαζόμενος και “Φραπές”- που ερευνάται από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για 2,5 εκατομμύρια ευρώ αδικαιολόγητη περιουσία και οκτώ οχήματα, μεταξύ αυτών και μια Jaguar, έφτασε στο σημείο να καλεί στο σπίτι της κ. Τυχεροπούλου και να “συνομιλεί” με τα παιδιά της!

Ακούσαμε την κ. Τυχεροπούλου να αποκαλύπτει πως η εκλεκτή της ΝΔ, η διοίκηση Μπαμπασίδη, φρόντιζε “να διαχέει φόβο στον Οργανισμό στο σύνολό του”. Η λέξη “φόβος» κυριάρχησε σε όλες τις περιγραφές της, όταν μίλησε για όσα βίωνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ (“φόβος στο Λογιστήριο”, “απόλυτος φόβος στον Οργανισμό”) ενδεικτικό των συνθηκών που επικρατούσαν και εξακολουθούν να επικρατούν.

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Στρατάκος, ο επί σειρά ετών “γαλάζιος” γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν βρήκε λέξη να πει, όταν ο κ. Ξυλούρης, στον γνωστό καταγεγραμμένο διάλογό τους για την κ. Τυχεροπούλου, δήλωνε: “Αν την είχα σκοτώσει τώρα, θα ’μουν έξω. Θα ’χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει”.

