«Μετά τη χθεσινή κατάθεση-κατηγορητήριο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη, η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του ‘χαμένου’ υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει στην ίδια ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ακολούθως πως «αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την παραγραφή για τον κ. Βορίδη, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα των επιστολικών ψήφων τον περασμένο Ιούλιο».

«Αν η κυβέρνηση αισθάνεται άνετα που απαλλάσσει τα στελέχη της από τις βαρύτατες ευθύνες τους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγρότες που δεν θα εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους δεν αισθάνονται καθόλου το ίδιο», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Οι «αμέλειες» Βορίδη

Στην ανακοίνωσή της μετά την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά εξαπέλυσε πυρά προς την κυβέρνηση τονίζοντας ότι οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

«Χθες ο κ. Μυλωνάκης – που προκλητικά η κυβερνητική πλειοψηφία κρατά, μέχρι και σήμερα, μακριά από το να καταθέσει στην Εξεταστική, μαζί με τους ‘Φραπέδες’ και άλλους πρωταγωνιστές του σκανδάλου – θυμήθηκε να καταθέσει, ‘εις γνώσιν’ της Εξεταστικής, ένα πολυσέλιδο ενημερωτικό σημείωμα που του είχε καταθέσει ο κ. Βάρρας, εδώ και μήνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, και για ‘αμέλειες’ του κ. Βορίδη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει στη συνέχεια ότι «σήμερα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι τοπικές κοινωνίες πληρώνουν το τίμημα αυτής της πολιτικής: με καθυστερήσεις στις πληρωμές, με έμπρακτες ακυρώσεις μέτρων του ΠΑΑ, με απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς». Και καταλήγει: «Ο κ. Βορίδης και η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στη Βουλή και στους πολίτες».

Υπενθυμίζεται ότι σε κάποιο σημείο της της κατάθεσής του ο κ. Βάρρας τόνισε πως με τη διακήρυξη που είχε ετοιμάσει – αλλά οδηγήθηκε σε παραίτηση – άνοιγε το θέμα του τεχνικού συμβούλου (προκειμένου να φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι περιβόητες ιδιωτικές εταιρίες) αλλά τον εμπόδισε ο κ. Βορίδης προειδοποιώντας τον πως «θα σου πάρουν το κεφάλι». Επίσης άφησε αιχμές και κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι ο Δημήτρης Μελάς «είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κ. Βορίδη. Ασυζητητί είχε στενές σχέσεις (με τον πρώην υπουργό)».