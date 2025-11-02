Τσουκαλάς: «Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη» – Σχόλιο για την ανάρτησή του
Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι «η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική»
Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταμφιέζει την ολιγωρία «σε μεταρρυθμιστική προσπάθεια», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς
Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι: «Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη. Η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική».
Τσουκαλάς: Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ
Δείτε αναλυτικά το σχόλιο Τσουκαλά για την ανάρτηση Μητσοτάκη:
«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταμφιέσει σε ‘μεταρρυθμιστική προσπάθεια’ την ολιγωρία, την έλλειψη λογοδοσίας, τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για τη διασφάλιση των αγροτικών ενισχύσεων.
Αναφέρεται στην προσπάθεια ‘επιτάχυνσης’ των καταβολών, ενώ ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη πίστωση των αγροτικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη στις 31 Οκτωβρίου ήταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση, που δεν πλήρωσε το 50% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες της.
Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Και την ώρα που με την ανερμάτιστη πολιτική του έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο, οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ‘βολεμένους που ξεβολεύτηκαν’.
Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη.
Η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική.
Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα.
Όχι, αλλά πειράματα».
