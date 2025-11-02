Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ευχολόγια για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων που βρίσκονται στον «αέρα» και πανηγυρισμούς για τις διαγραφές φοιτητών περιλαμβάνει η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός ξεκινά την ανάρτησή του επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά την πρόσφατη σύγκρουσή του με τον Νίκο Δένδια.

Αναφερόμενος στη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου, γράφει χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια και πάλι σε όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί η νέα εντυπωσιακή πρόσοψη του Πενταγώνου και πρώτα στον Υπουργό».

Αόριστες υποσχέσεις για τις αποζημιώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για τις αγροτικές αποζημιώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο, γράφει: «Διαβεβαιώνω τους αγρότες μας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων».

Την ίδια ώρα, οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι σε πολλές περιοχές της χώρας είτε βρίσκονται είτε ετοιμάζουν κινητοποιήσεις.

Με αναφορές σε φοιτητές της δεκαετίας του ’30 δικαιολογεί τις 285.000 διαγραφές

Στο σημείο της ανάρτησής του που αναφέρεται στα Πανεπιστήμια ο πρωθυπουργός φτάνει να μιλάει για φοιτητές της δεκαετίας του ’30 που υπάρχουν στα μητρώα για να δικαιολογήσει τις διαγραφές νέων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.

«Με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης η οποία ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών ΑΕΙ πρώτου κύκλου σπουδών εκκινεί η διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητών που συμπληρώνουν, μετά το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της Σχολής τους και δεν πληρούν τις ευεργετικές προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης για δύο ή τρία εξάμηνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5224/2025. Μεταξύ των υπό διαγραφή φοιτητών συμπεριλαμβάνονται φοιτητές που έχουν εγγραφεί τη δεκαετία του 1960(!) ή ακόμη και πιο παλιά, δεκαετία του 1930 (!), χωρίς έως τώρα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Το νέο πλαίσιο βάζει τάξη σε μια χρόνια εκκρεμότητα δίνοντας βεβαίως τη δυνατότητα σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να το κάνουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καταθέτοντας αίτηση. Ήδη 30.000 φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον», γράφει.

Ο πρωθυπουργός δεν απαντάει στο ερώτημα: σε τι επιβαρύνει η ύπαρξη ονομάτων φοιτητών στους καταλόγους των Πανεπιστημίων αφού αυτοί δεν κοστίζουν τίποτα στην Πολιτεία, αν κάποιος επιλέξει να κρίνει το ζήτημα ακόμα και με αυτή την απαράδεκτη αντίληψη.

Οι αναφορές στους φοιτητές της δεκαετίας του ’30 πέρα από τη δημιουργία εντυπώσεων, επιχειρούν να κρύψουν το «τσεκούρι» που πέφτει σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τελειώσει τις σπουδές τους π.χ. για λόγους βιοπορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται σχετικές κινητοποιήσεις από τους Φοιτητικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

«Δεν πανηγυρίζουμε», αλλά… πανηγυρίζουμε

Ο κ. Μητσοτάκης, στο σημείο όπου αναφέρεται στα νοσοκομεία, πανηγυρίζει για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στις… 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει.

Ο πρωθυπουργός ακολουθεί τη συνταγή του Άδωνι Γεωργιάδη που κάνει τέτοιες συγκρίσεις όταν πιέζεται από εργαζόμενους στα νοσοκομεία να τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση Μητσοτάκη: