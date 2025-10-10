«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης
- Σπάνιος κοραλλιογενής ύφαλος ανακαλύφθηκε στη Μεσόγειο
- «Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης
- Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στη φυλακή 39χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε 1.000 αρχεία με ευαίσθητο περιεχόμενο
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης», κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.
Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι τα χρήματα της Κοινής Αγροτική Πολιτικής «έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν στις Βρυξέλλες» ενώ χαρακτήρισε «καταστροφική και ύποπτη την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ».
Όπως είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση στη λογική του «όλοι μαζί τα φάγαμε» διακινεί ένα αφήγημα «όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι». Κι ενώ διακινούν ψεύτικα σενάρια ότι η Επιτροπή έχει παγώσει τις πληρωμές, η αλήθεια είναι πως η Κομισιόν ζητά να προχωρήσει η καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο η κυβέρνηση κατήργησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία που εισπράττει φόρους και δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή. Το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι στην περιφέρεια: απόλυτο αλαλούμ και ουσιαστικά στάση πληρωμών, παρά τα 13,4 δισ. ευρώ που έχει πάρει η Ελλάδα για την περίοδο 2023-2027».
Όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης:
Μιλώ συνεχώς με εκπροσώπους της Ευρ.Επιτροπής όπως και με αγρότες απ’ όλη την Ελλάδα. Fake news ότι η Κομισιόν έχει παγώσει τις πληρωμές. Η Κυβέρνηση δεν πληρώνει στη λογική «όλοι κλέφτες». Κατήργησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάζοντας μπροστά την ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία τελείως άσχετη & ακατάλληλη. pic.twitter.com/C5BDycOAcw
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 10, 2025
- Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
- Έκρηξη στρατιωτικών υλικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοουμένους
- Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
- Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
- Εθνική Ελπίδων: Προηγείται 2-0 στη Γερμανία με γκολ των Κ. Κωστούλα και Τζίμα (vids)
- Ο Τούχελ προκαλεί εκνευρισμό στους Άγγλους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις