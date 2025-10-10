«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης», κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι τα χρήματα της Κοινής Αγροτική Πολιτικής «έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν στις Βρυξέλλες» ενώ χαρακτήρισε «καταστροφική και ύποπτη την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ».

Όπως είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση στη λογική του «όλοι μαζί τα φάγαμε» διακινεί ένα αφήγημα «όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι». Κι ενώ διακινούν ψεύτικα σενάρια ότι η Επιτροπή έχει παγώσει τις πληρωμές, η αλήθεια είναι πως η Κομισιόν ζητά να προχωρήσει η καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο η κυβέρνηση κατήργησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία που εισπράττει φόρους και δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή. Το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι στην περιφέρεια: απόλυτο αλαλούμ και ουσιαστικά στάση πληρωμών, παρά τα 13,4 δισ. ευρώ που έχει πάρει η Ελλάδα για την περίοδο 2023-2027».

Όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης: