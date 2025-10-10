newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 19:42
Μεγάλη έκρηξη στο Τενεσί - Αναφορές για πολλά θύματα
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 17:59

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Spotlight

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης», κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι τα χρήματα της Κοινής Αγροτική Πολιτικής «έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες της Κομισιόν στις Βρυξέλλες» ενώ χαρακτήρισε «καταστροφική και ύποπτη την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ».

Όπως είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η κυβέρνηση στη λογική του «όλοι μαζί τα φάγαμε» διακινεί ένα αφήγημα «όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι». Κι ενώ διακινούν ψεύτικα σενάρια ότι η Επιτροπή έχει παγώσει τις πληρωμές, η αλήθεια είναι πως η Κομισιόν ζητά να προχωρήσει η καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο η κυβέρνηση κατήργησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στην ΑΑΔΕ, μια υπηρεσία που εισπράττει φόρους και δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή. Το αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι στην περιφέρεια: απόλυτο αλαλούμ και ουσιαστικά στάση πληρωμών, παρά τα 13,4 δισ. ευρώ που έχει πάρει η Ελλάδα για την περίοδο 2023-2027».

Όσα ανέφερε ο Νικόλας Φαραντούρης:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Economy
Capital Economics: Το Ταμείο Ανάκαμψης αύξησε το ΑΕΠ της Ελλάδας έως 1,5%

Capital Economics: Το Ταμείο Ανάκαμψης αύξησε το ΑΕΠ της Ελλάδας έως 1,5%

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Τραγική ειρωνεία 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 10.10.25

LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα

LIVE: Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
Ελλάδα 10.10.25

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
Υπουργείο Ανάπτυξης 10.10.25

Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου

Σύνταξη
ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28
Ποδόσφαιρο 10.10.25

ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28

Το θέλει και η UEFA ενώ ο Λανουά πιέζει την ΕΠΟ για να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του από τώρα και. αν συμβεί, θα ισοφαρίσει ή θα σπάσει το τριετές ρεκόρ του Μέλο Περέιρα!

Βάιος Μπαλάφας
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
Κόσμος 10.10.25

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
Πολιτικό διέξοδο; 10.10.25

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες

Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ
Ηχηρό μήνυμα 10.10.25

Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο