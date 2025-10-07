Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Δριμεία κριτική άσκησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρό της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης, στη συζήτηση για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσία και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, τόνισε ότι οι προσπάθειες 70 χρόνων για μία πραγματική Ένωση κινδυνεύουν να ακυρωθούν από έναν παροξυσμό εξοπλισμών εις βάρος της εσωτερικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της έρευνας και καινοτομίας, της αγροτικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως επισήμανε ο κ. Φαραντούρης «πριν ένα χρόνο υποδεχθήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εκθέσεις των κ.κ. Λέττα και Ντράγκι και -ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας- συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά, απ’ τις 380 συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι που υιοθέτησε η Κομισιόν, μόνο ένα 10% έχει προχωρήσει».

Συμπλήρωσε πως στον προϋπολογισμό που παρουσίασε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, προβλέπει μειώσεις και περικοπές των πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, για τον αγροτικό τομέα, το περιβάλλον, τους νέους και την καινοτομία, προς όφελος των εξοπλισμών χωρίς στόχευση. Σημείωσε, επίσης, ότι «ακόμη και ο Μάριο Ντράγκι προειδοποιεί σήμερα, ένα χρόνο μετά την έκθεσή του, ότι η ΕΕ πορεύεται χωρίς πυξίδα».

Καταληκτικά ο ευρωβουλευτής ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό».

