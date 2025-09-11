Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης
Στη δημογραφική πτώση της Ελλάδας αναφέρθηκε στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου που διεξάγεται στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.
«Όσο μιλάμε εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πόλεμο και ειρήνη μετά τα γεγονότα στην Πολωνία, στην Ελλάδα ήδη μαίνεται ένας άλλος ‘πόλεμος’ δημογραφικής συρρίκνωσης», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.
«Σήμερα ξεκινάν τα σχολεία. Φέτος όμως 766 σχολεία αναστέλλουν λειτουργία λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ κάθε χρόνο 700 σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», συμπλήρωσε.
Καταληκτικά ανέφερε πως «το οξύ, υπαρξιακό για το έθνος, δημογραφικό ζήτημα απαιτεί ουσιαστικές και όχι προσχηματικές πολιτικές στήριξης της παιδείας και των οικογενειών και αποφασιστική στήριξη των νέων γυναικών και ζευγαριών με όλα τα μέσα, σε μια χώρα που η γεννητικότητα έχει πέσει στο 1,3 παιδιά ανά οικογένεια, από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη».
«Δωρεάν εξετάσεις γονιμότητας και μέτρα απέναντι στην υπογεννητικότητα»
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο κ. Φαραντούρης πρότεινε δωρεάν εξετάσεις γονιμότητας όπως η εξέταση ΑΜΗ και χρηματοδότηση εξετάσεων και δράσεων όπως κρυοσυντήρηση, τεχνητή γονιμοποίηση, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής είχε προτείνει κάλυψη από ευρωπαϊκά κονδύλια και κατόπιν από το Δημόσιο:
– Δωρεάν εξετάσεις ΑΜΗ (Αντιμυλλέριος Ορμόνη)
– Συμπερίληψη εξετάσεων στα check-up πακέτα (με δυνατότητα εξαίρεσης «opt out»)
– Χρηματοδότηση εξετάσεων και δράσεων όπως κρυοσυντήρηση, τεχνητή γονιμοποίηση κλπ. μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ως επιλέξιμων δαπανών
– Ανάλογες προβλέψεις και για την ανδρική γονιμότητα κονδυλίων ως επιλέξιμων δαπανών
– Ανάλογες προβλέψεις και για την ανδρική γονιμότητα
⚠️Όσο μιλάμε 🇪🇺 για πόλεμο εδώ, στην 🇬🇷 Ελλάδα ξεκινάν τα σχολεία. Φέτος 766 σχολεία αναστέλλουν λειτουργία λόγω έλλειψης μαθητών. Ένας «ΠΟΛΕΜΟΣ» ήδη μαίνεται. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 700 σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης παιδιών. Λιγότεροι μαθητές κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια: Πτώση 19%! @FT pic.twitter.com/ew235kIIs5
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 11, 2025
