ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων

Σαν έτοιμος από καιρό, να καταθέσει ενώπιον της εισαγγελίας στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος Στρατάκος με πηγές του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζουν πως η σημερινή κατάθεση «αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων, πίεσης και παράνομων συναλλαγών».

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Στρατάκος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας «από τότε που θυμάται τον εαυτό του», κατέθεσε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ότι «ανέλαβε καθήκοντα μετά από απευθείας τηλεφωνική παρέμβαση του τότε υπουργού Βορίδη», παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε «συσκέψεις του Μαξίμου» για θέματα αγροτικής ανάπτυξης αν και όπως ανέφερε «δεν είχε αρμοδιότητα για τον Οργανισμό».

Ο κ. Στρατάκος ανέφερε στην επιτροπή ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση», όμως οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις και οι καταθέσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Οι συνομιλίες με τον Ξυλούρη

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως του κ. Ξυλούρη, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής» μέσα στο δίκτυο των πελατειακών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» δεν ήταν πειστική».

Ο κ. Στράτακος, λένε οι ίδιες πηγές, «για να δικαιολογήσει τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες του καθώς και τις συναντήσεις του με τον κ. Ξυλούρη αναφέρθηκε στις «πολλές θεσμικές» θέσεις που κατείχε ο Ξυλούρης. Μάλιστα σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί ο κ. Στρατάκος ανεχόταν όλα αυτά τα ξεσπάσματα του Ξυλούρη ανέφερε πώς ο κ. Ξυλούρης «έτσι μιλούσε» και «δεν τον λάμβανε σοβαρά υπόψιν» προκαλώντας την απορία της επιτροπής πώς ένας δημόσιος λειτουργός ανεχόταν φράσεις όπως «αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει», ενώ για να δικαιολογήσει την οικειότητά του μαζί του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς». Ο κ. Στρατάκος είχε αναλάβει φαίνεται τον ρόλο να καθησυχάζει τον κ. Ξυλούρη καθώς «ήταν συνεχώς έξαλλος» όπως κατέθεσε».

Ο κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις αναφορές σε συνομιλίες όπου γίνονται λόγοι για «κλάδεμα υπουργών» και «καθάρισμα της μπουγάδας». Και ενώ ο κ. Στρατάκος επιχείρησε να παρουσιαστεί ως «δημόσιος λειτουργός με πολιτική ευθιξία» που δήθεν παραιτήθηκε λόγω δημοσιευμάτων, «η πραγματικότητα είναι ότι παραιτήθηκε μόνον όταν η δικογραφία αποκάλυψε το μέγεθος του σκανδάλου και το όνομά του ενεπλάκη ευθέως», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πολλά τα ερωτήματα

O κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπου αναφέρονται στις επισυνδέσεις με βάση τις οποίες ο ίδιος ρωτούσε τον Ξυλούρη αν έχει μιλήσει με τον μεγάλο και του έλεγε να πάρει τον Τσιάρα. Μάλιστα ανέφερε ότι τον «μεγάλο» τον έχει πάρει ήδη ο Πιερρακάκης, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Παιδείας.

Στην συνέχεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «αναφέρει ο κ. Στρατάκος ότι το έχει πάρει πάνω του να λύσει το θέμα και αλλιώς θα κινηθεί να τον απειλήσει, έτσι συμπεριφερόταν ως δημόσιος λειτουργός. Σε άλλο σημείο αναφέρεται σε συνάντηση που θα γίνει με τον «Κυριάκο», αλλά δεν απάντησε ποιος είναι ο Κυριάκος» και αναρωτιούνται «μήπως τελικά μπορεί να απαντήσει η Κυβέρνηση ποιος είναι ο «Κυριάκος» και ποια η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναφέρεται στην επόμενη φράση των επισυνδέσεων;»

Αναρωτιούνται επίσης αν θα απαντήσει η Κυβέρνηση πώς διοικούνταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφού όπως προκύπτει από τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου «ο κ. Κέλλας δεν παίζει κανέναν ρόλο»; Επομένως, ο ίδιος υφυπουργός ήταν διακοσμητικός;

Καταλήγουν: «Η αδυναμία του κ. Στρατάκου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την πληρωμή «συγκεκριμένων προσώπων» συνομιλώντας με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».