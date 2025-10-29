Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Neuropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Πλήρη άγνοια σε ότι έχει να κάνει με την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις και τα …μπερδέματα στις δηλώσεις των αγροτών, δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Ρόζα Γαργαλάκου.

Κατά την κατάθεσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Neuropublic, δεν βρήκε κυριολεκτικά να πει τίποτα για τα τεκτενόμενα στον Οργανισμό, παρότι η εταιρία συνεργάζεται με αυτόν από το 2009 με διαδοχικές συμβάσεις, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ( η τελευταία από κοινού με την Gaia επιχειρείν λήγει το 2029).

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Γαργαλάκου αναγνώρισε το ρόλο της εταιρίας της ως τεχνικού συμβούλου και ως παρόχου των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, χωρίς περεταίρω αρμοδιότητες και γνώσεις. Στα σημεία δε που ζορίστηκε, έριξε την όποια ευθύνη στον Οργανισμό και το ελληνικό δημόσιο, αρνούμενη κάθε εμπλοκή και παρά τα περί αντιθέτου κατατεθέντα από προηγούμενους μάρτυρες.

«Η συμμετοχή του δημοσίου σοτν κύκλο εργασιών της εταιρίας είναι λίγο πάνω από το 60%. Η συμμετοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ στον τζίρο της εταιρίας με βάση το 2024, είναι περίπου 10%. Η Neuropublic παρέδωσε όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Όλες οι συμβάσεις άρτια και εμπρόθεσμα», είπε χαρακτηριστικά απαρριθμόντας τις αλεπάλληλες συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 (υπάρχουν κα ορισμένες απευθείας αναθέσεις).

Η κ. Γαργαλάκου, διέψευσε επίσης ότι η εταιρία της έχει άμεση σχέση- συγκοινωνούντα δοχεία ήταν ο χαρακτηρισμός- με την εταιρία cognitera, ενώ παραδέχθηκε πως συμμετέχει κατά 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της έτερης εταιρίας που δραστηριοποίται στον χώρο, Γαία Επιχειρείν. Στα δε ερωτήματα που αφορούν στην ακραία αύξηση των δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και στις ενέργειες που έκανε η εταιρία προκειμένου να ενημερώσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο παρανομίας, η διευθύνσουα σύμβουλος της Neuropublic δήλωσε πως ενημέρωσε το 2020 τον τότε διοικητή του Οργανισμού κ. Βάρρα.

«Οι εκτάσεις οι ελεύθερες μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν. Υπάρχει αλληλογραφία με τον κ. Βάρρα. Οι αλγόριθμοι που έπρεπε να εκτελεστούν δεν μπορούσαν να γίνουν”, είπε και πρόσθεσε: “εμείς δεχόμαστε εντολές από τον οργανισμό. Εντολές αντίστοιχές δεχόμαστε, δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε την νομιμότητα της εντολής. Προφανές λάθος που θα έπρεπε να γίνει διόρθωση προς το συμφέρον του παραγωγού».

Σε ερώτηση για τη λεγόμενη δισκέτα πληρωμών που φέρεται βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να είχε στη κατοχή του ο Ξυλούρης («Φραπές») η κυρία Γαργαλάκου χαρακτήρισε το γεγονός απαράδεκτο και αδιανόητο να έχει ένας ιδιώτης τέτοιου είδους προσβάσεις.

Για τις πληρωμές που φέρεται να έγιναν μέσω .xls (αναφορά της Τυχεροπούλου), εξέφρασε την απορρία τους γι’ αυτούς που «τα ξεστομίζουν αυτά τα πράγματα, το είπε ο κ. Βάρρας και η κ. Τυχεροπούλου, απορώ αν αυτοί τουλάχιστον έχουν συμβουλευτεί έναν δικηγόρο για να τα λένε ενόρκως. Από τον νόμο υποχρεούται να έχει ολοκληρωμένα συστήματα για να ιχνηλατήσει τις εντολές που κάνει ο καθένας. Η Τυχεροπούλου είπε ότι δεν έλεγξα μια πληρωμή γιατί είχα ελέγξει μια πριν. αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».