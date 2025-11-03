Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Σαν έτοιμος από καιρό, να καταθέσει ενώπιον της εισαγγελίας στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος Στρατάκος.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που παραιτήθηκε υπό το βάρος της αποκάλυψης του σκανδάλου και της σειράς των επισυνδέσεων στις οποίες εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί με διαλόγους που δεν αντέχουν περεταίρω κριτικής, αρνήθηκε – όπως ακριβώς και οι προηγούμενοι – κάθε σχέση με τον Οργανισμό αλλά και την αρμοδιότητα που να αφορά στις αποφάσεις του.

«Δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα στον Οργανισμό που δεν ήταν αρμοδιότητάς μου. Ουδέποτε άσκησα πίεση, έδωσα εντολή ή έκανα παρέμβαση στη διοίκηση να κάνει κάποια παράνομη πράξη», δήλωσε εισαγωγικά και τόνισε πως ούτε με το Μέγαρο Μαξίμου είχε κάποια επικοινωνία για ζητήματα που αφορούν τις επιδοτήσεις και τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Μάλιστα, επέλεξε να εμφανίσει τον Γιώργο Ξυλούρη, (Φραπέ) ως ένα πρόσωπο που συνεχώς γκρίνιαζε και ένιωθε αδικημένος και γι’ αυτό δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά.

«Είχε πολλαπλό θεσμικό ρόλο ήταν πρόεδρος σε δύο ενώσεις και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής κτηνοτροφίας. Ερχόταν αρκετές φορές στο υπουργείο και συμμετείχε σε συσκέψεις. Έθετε το προσωπικό του ζήτημα, ότι ήταν δεσμευμένος και δεν είχε γνώση για την υπόθεσή του. Ήθελε να μάθει πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχός του και αυτό μετέφερα στον κ. Σημανδράκο χωρίς να ζητήσει να κάνει τίποτα περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε αναφερόμενος στο πνεύμα των συνομιλιών: «αυτά που γράφονται δεν ταιριάζουν σε έναν γραμματέα αλλά είναι προϊόν ιδιωτικής συνομιλίας. Στον δημόσιό μου λόγο δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοιες εκφράσεις και προσαρμόζω το λόγο μου με τους συνομιλητή μου».

Για ν’ απαντήσει στην ουσία των διαλόγων, όπου σε έναν εξ’ αυτών εμφανίζεται να καλεί τον Φραπέ να επικοινωνήσει απευθείας με τον «μεγάλο», ο μάρτυρας αναγκάστηκε να πει πως του είπε γι’ αυτό προκειμένου να αλλάξει την κουβέντα. «Ο κ. Ξυλούρης έλεγε συνεχώς ότι μπορούσε να μιλήσει με οποιονδήποτε. Του είπα ένα γενικό για «μεγάλο» για να μεταφέρω τη κουβέντα αλλού», είπε χαρακτηριστικά και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «έλεγε συνεχώς διάφορα για διάφορους χωρίς στοιχεία. Δεν θεωρούσα ότι αυτά που έλεγε ήταν σοβαρά και έτσι τα εξέλαβα».

«Σας λέει ένας άνθρωπος που μας περιγράφετε ότι είστε η νταντά του (Ξυλούρης) και σας λέει αν την είχα σκοτώσει και συνεχίζετε να συνδιαλέγεστε με αυτή μαφιόζικη φρασεολογία; και είστε ΓΓ υπουργείου;», αναρωτήθηκε εκνευρισμένη η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, από τις απαντήσεις του μάρτυρα.

Ο κ. Στρατάκος κλήθηκε να απαντήσει και για τους διαλόγους που εμφανίζει τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα να «μην μπορεί χωρίς ρουσφέτια». Όπως είπε, όποιος έρχεται σε επικοινωνία με τους αγρότες, δέχεται παράπονα και αιτήματα, καθώς και ότι «αυτό φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουν “παρών” κάτι τέτοιο έγινε. Είναι πολύ κοινό και σύνηθες οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με αγρότες να δέχεται ερωτήματα. Πολλές φορές στον προφορικό λόγο μπερδεύουμε αίτημα με ρουσφέτι».