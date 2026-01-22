Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου οι εργασίες – «Παρέλαση» παλαίμαχων για να κλείσουν

Με μαθήματα πολιτικής ιστορίας για αρχάριους θα κλείσει το… διαπαιδαγωγικό της έργο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά – τυπικά έστω – το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Η επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση της κρίσιμης – για την εξιχνίαση του σκανδάλου – περιόδου 2019-2026, αλλά και της προηγούμενης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 2015-2019.

Στο πλαίσιο αυτό, κινείται πλέον στη διερεύνηση των συνθηκών που επικρατούσαν σε περασμένες δεκαετίες, με το πρόγραμμα να προβλέπει την κλήση προσώπων όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Κατερίνα Μπατζελή και ο Γιώργος Ανωμερίτης. Μεταξύ αυτών, και οι Στέφανος Τζουμάκας, Αλέξανδρος Κοντός, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, με την κατάθεση του γνωστού από τη φράση «όλα τα κιλιά, όλα τα λεφτά», στελέχους και πρώην υπουργού της ΝΔ, Σωτήρη Χατζηγάκη.

Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, θα δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα (10-15 ημερών) στα κόμματα, προκειμένου να ετοιμάσουν το πόρισμά τους, το οποίο και θα συζητηθεί διεξοδικά στην Ολομέλεια αμέσως μετά (χωρίς να υπάρξει ψηφοφορία ή περεταίρω ενέργειες από τη Βουλή).

Το πρόγραμμα της εξεταστικής επιτροπής

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εξεταστικής έχει ως εξής: Δήμητρα Χαλκιά, Μόσχος Κορασίδης (Δευτέρα 26/1), Γιώργος Καρασμάνης, Κώστας Σκανδαλίδης (Τρίτη 27/1), Κατερίνα Μπατζελή, Γιώργος Ανωμερίτης (Τετάρτη 28/1), Στέφανος Τζουμάκας, Αλέξανδρος Κοντός (29/1) και Σωτήρης Χατζηγάκης στις 3/2.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, πάντως, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τη διετία 2013-2015 και βουλευτής της ΝΔ, Γρηγόρης Αποστολάκος, επιβεβαίωσε την εξάρτηση του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο, αλλά και την αδυναμία ελέγχου των 480 ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων) από τον Οργανισμό.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρρευσε και κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Μπορεί να είναι ΚΥΔ, τεχνικός σύμβουλος ή υπάλληλοι… Η προϊούσα θεσμική κατάρρευση ενός ελεγκτικού μηχανισμού κι ενός Οργανισμού πληρωμών έφτασε εδώ που έφτασε», ανέφερε χαρακτηριστικά.