Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για το αδίκημα της απείθειας βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος στις 30 Μαρτίου θα καθίσει στο εδώλιο του δικαστηρίου να λογοδοτήσει γιατί δεν εμφανίστηκε στη Βουλή όταν κλήθηκε να καταθέσει την πρώτη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα εναντίον του επονομαζόμενου «Φραπέ» μετά τη διαβίβαση σχετικού φακέλου από τη Βουλή γιατί όταν κλήθηκε για πρώτη φορά να καταθέσει στο πλαίσιο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε υπόμνημα επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Έντονη αντίδραση των βουλευτών για τη στάση «Φραπέ» στην Εξεταστική

Η στάση του αυτή τότε προκάλεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών και την απόφαση να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στην Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει όντως αυτό το δικαίωμα ή έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη του προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ενώ εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία αναφορικά με τη στάση του στη Βουλή όταν τελικά εμφανίστηκε να καταθέσει για την πολύκροτη υπόθεση με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.