Γεννούν «σαν τα κουνέλια» τα αιγοπρόβατα της οικογένειας του «Φραπέ» [πίνακες]

Είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστη η ευρηματικότητα της οικογένειας Φραπέ, καθώς, όπως αποδεικνύουν αποκαλυπτικοί πίνακες, τα πρόβατα των Ξυλούρηδων μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά -αφού δημιουργήθηκε το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ)—, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με δραματικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα πρόβατα των Ξυλούρηδων, ενώ μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά, αφού δημιούργησε το ΚΥΔ του ο Γ. Ξυλούρης, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με… δραματικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι προβατίνες μεγάλης ηλικίας (που παραμένουν σχετικά σταθερές σε αριθμό) «γεννούν» ξαφνικά εκατοντάδες πρόβατα σφαγής μικρού έτους μέσα σε μία χρονιά.

Ενδεικτικά, από 600 πρόβατα σφαγής το 2018, ο Εμμ. Ξυλούρης εμφανίζει 1.200 την αμέσως επόμενη χρονιά (2019). Από μηδέν πρόβατα σφαγής τον Απρίλιο του 2019, ο Αθ. Ξυλούρης εμφανίζει 500 μετά από μερικούς μήνες (04/11/2019). Από 300 πρόβατα σφαγής στις 5/4/2019, ο Βασίλης Ξυλούρης εμφανίζει 900 την 1/11/2019.

Ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίζεται με «καθαρό» Ε9

Τους πίνακες προσκόμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στην Εξεταστική Επιτροπή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι απογραφές αιγοπροβάτων του Εμμανουήλ Ξυλούρη (αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη), του Αθανάσιου Ξυλούρη (επίσης αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη) και του Βασίλη Ξυλούρη (γιου του Γιώργου Ξυλούρη).

Όπως αναφέρουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο αυτό, ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίζεται με «καθαρό» Ε9 και ΑΦΜ, δημιουργεί νέα ΟΣΔΕ για συγγενικά του πρόσωπα, προκειμένου να «κλέβουν» από το εθνικό απόθεμα, ζητώντας βοσκοτόπια σε άλλες περιοχές της χώρας για τα (υπέρμετρα αυξημένα) αιγοπρόβατά τους.

Οι σχετικοί πίνακες με τις απογραφές των αιγοπροβάτων: