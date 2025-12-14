Γεννούν «σαν τα κουνέλια» τα αιγοπρόβατα της οικογένειας του «Φραπέ» [πίνακες]
Αποκαλύψεις για τεχνητό πολλαπλασιασμό του ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη.
- Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου – Προσέκρουσε σε μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης
- Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις
- Διάσωση 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά
- H Χαμάς δηλώνει ότι η δολοφονία ανώτερου διοικητή της από το Ισραήλ απειλεί την εκεχειρία
Είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστη η ευρηματικότητα της οικογένειας Φραπέ, καθώς, όπως αποδεικνύουν αποκαλυπτικοί πίνακες, τα πρόβατα των Ξυλούρηδων μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά -αφού δημιουργήθηκε το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ)—, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με δραματικούς ρυθμούς.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα πρόβατα των Ξυλούρηδων, ενώ μέχρι το 2018 δεν γεννούσαν καθόλου, μετά, αφού δημιούργησε το ΚΥΔ του ο Γ. Ξυλούρης, ως εκ θαύματος, ξεκίνησαν να γεννούν με… δραματικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, οι προβατίνες μεγάλης ηλικίας (που παραμένουν σχετικά σταθερές σε αριθμό) «γεννούν» ξαφνικά εκατοντάδες πρόβατα σφαγής μικρού έτους μέσα σε μία χρονιά.
Ενδεικτικά, από 600 πρόβατα σφαγής το 2018, ο Εμμ. Ξυλούρης εμφανίζει 1.200 την αμέσως επόμενη χρονιά (2019). Από μηδέν πρόβατα σφαγής τον Απρίλιο του 2019, ο Αθ. Ξυλούρης εμφανίζει 500 μετά από μερικούς μήνες (04/11/2019). Από 300 πρόβατα σφαγής στις 5/4/2019, ο Βασίλης Ξυλούρης εμφανίζει 900 την 1/11/2019.
Ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίζεται με «καθαρό» Ε9
Τους πίνακες προσκόμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στην Εξεταστική Επιτροπή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι απογραφές αιγοπροβάτων του Εμμανουήλ Ξυλούρη (αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη), του Αθανάσιου Ξυλούρη (επίσης αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη) και του Βασίλη Ξυλούρη (γιου του Γιώργου Ξυλούρη).
Όπως αναφέρουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο αυτό, ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Ξυλούρης εμφανίζεται με «καθαρό» Ε9 και ΑΦΜ, δημιουργεί νέα ΟΣΔΕ για συγγενικά του πρόσωπα, προκειμένου να «κλέβουν» από το εθνικό απόθεμα, ζητώντας βοσκοτόπια σε άλλες περιοχές της χώρας για τα (υπέρμετρα αυξημένα) αιγοπρόβατά τους.
Οι σχετικοί πίνακες με τις απογραφές των αιγοπροβάτων:
- Ολυμπιακός: Πότε θα φορέσει για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague ο Μόντε Μόρις (vids)
- Αμερικανίδες μαμάδες σε απόγνωση: «Δεν φταίω εγώ που δεν μιλιέμαι με το παιδί μου»
- «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»: Ο Kυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει την αιματηρή επίθεση στο Σίδνεϊ
- Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
- Ο Ουάσινγκτον άφησε αιχμές για τον Ομπράντοβιτς: «Ο νέος προπονητής δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά»
- Γκαλά των MAGA: Ακροδεξιός βουλευτής του AfD καλεί σε εθνικιστική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας
- Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις