Χωρίς ενδείξεις ευλογιάς τα νεκρά πρόβατα που βρέθηκαν στην Κοζάνη – Πιθανή παράνομη σφαγή

Δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ευλογιάς των προβάτων ή άλλης ζωονόσου σύμφωνα με την υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης, μετά τον περιστατικό εντοπισμού νεκρών προβάτων στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου, κοντά στην Πτελέα του Δήμου Κοζάνης που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου 2026, τα ευρήματα αφορούσαν δέρματα και κεφαλές προβάτων χωρίς (σήμανση), ενώ από τη μακροσκοπική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ευλογιάς των προβάτων ή άλλης ζωονόσου.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία παραπέμπουν πιθανότατα σε υπολείμματα παράνομης σφαγής, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων για την άμεση περισυλλογή και ασφαλή καταστροφή των υπολειμμάτων, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν κυνηγοί εντόπισαν περισσότερα από δέκα νεκρά πρόβατα εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά βουνού, σε σημείο που χαρακτηρίζεται ως καταφύγιο, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία τονίζει ότι η τήρηση της νομοθεσίας για τη σφαγή και τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων είναι υποχρεωτική, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής.