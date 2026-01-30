Αλφειός: Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον ποταμό – Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό, ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά πρόβατα στο σημείο
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Αυτό το ελληνικό νησί είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε αποσύνθεση, μέσα στον Αλφειό ποταμό.
Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό, ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά ζώα στο σημείο, καθώς και από τι ακριβώς προήλθε ο θάνατος τους.
Ιδιαίτερη ανησυχία ωστόσο, προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς, αναφέρει η ΕΡΤ.
Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια για τα νεκρά πρόβατα
Tο φαινόμενο της απόρριψης νεκρών ζώων είναι επαναλαμβανόμενο και αυτό είναι που ανησυχεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηλείας. Συνεργείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας περισυνέλλεξε όσα πρόβατα δεν είχαν παρασυρθεί από τα νερά του ποταμού.
Πριν λίγες μέρες, είχαν εντοπιστεί νεκρά ζώα στην περιοχή του Επιταλίου.
Το φαινόμενο προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ώστε να ελεγχθεί αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι κτηνοτρόφοι για τον περιορισμό της ευλογιάς.
Παράλληλα, εισαγγελέας έχει παρέμβει τόσο για αυτό το θέμα, όσο και για τις παράνομες μεταφορές ζώων σε σφαγεία την περίοδο των Χριστουγέννων.
- Αλφειός: Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον ποταμό – Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- Βασιλιάς Κάρολος: Προ των ευθυνών του για το ματωμένο Στέμμα – «Μοναρχικό δουλεμπόριο»
- Πώς μπορούν να συναντηθούν στο Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
- Δρομολογείται η κατασκευή υπογείου πάρκινγκ στο Φλοίσβο από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
- Κρήτη: Μία ακόμη έκκληση από τον πατέρα του αγνοούμενου γιατρού – «Να βρεθεί είτε έτσι, είτε αλλιώς»
- Τι είπε ο Καρεμπέ μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Τζον Μιρσχάιμερ για Τραμπ: Ιδιοφυία στο να «πουλάει» νίκες, αλλά όχι να κερδίσει το Ιράν
- Πόσο επηρεάζουν τα γονίδια τη μακροζωία; Περισσότερο από όσο πιστεύαμε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις