Λιακούλη: Την ώρα που η ευλογιά σαρώνει τη χώρα, η κυβέρνηση κατευθύνει 2 εκατ. ευρώ σε διαφημιστική καμπάνια

Την κυβερνητική καμπάνια για την ευλογιά κατήγγειλε η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, κάνοντας λόγο για «αδιαφανείς διαδικασίες».

«Την ώρα που η ευλογιά σαρώνει εδώ και ενάμιση χρόνο τη χώρα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καταρρέουν, οι σταθμοί βιοασφάλειας δεν λειτουργούν, η κυβέρνηση κατευθύνει 2 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστική καμπάνια για την ευλογιά και την ενημέρωση των κτηνοτρόφων μέσω του Υπερταμείου, με αδιαφανείς διαδικασίες και για να υπερβεί το δημόσιο λογιστικό», τόνισε η κυρία Λιακούλη, σε δήλωσή της από το Περιστύλιο της Βουλής.

Για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «δεν ορρωδούν προ ουδενός».

Αντί για μέτρα, καμπάνια 2 εκατ. για την ευλογιά

Η καμπάνια προβλέπει τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τη μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως επίσης τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης που περιλαμβάνει τον τρόπο, τη θέση προβολής, το στόχο της συγκεκριμένης εκστρατείας ή του συγκεκριμένου μηνύματος και τη συχνότητα μετάδοσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

«Η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσας δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ήτοι για τα έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά και περιφερειακά έντυπα μέσα), τον ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, θα επιμεριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’186), για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ. Και προσθέτει πως «οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση ή τις συμβάσεις που θα υπογραφεί με τους ανάδοχους από το Υπερταμείο».