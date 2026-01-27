newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27 Ιανουαρίου 2026, 06:55

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Σε ακόμη μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την ευλογιά των αιγοπροβάτων και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, θα προεδρεύσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς και να κατευνάσει τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, μπροστά στο κίνδυνο μιας νέας έξαρσης τους επόμενους μήνες.

Σύσκεψη για την ευλογιά – Οι περιφερειάρχες που θα συμμετέχουν

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

-Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

-Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας,

-Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,

-Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Θα συμμετέχει επίσης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στη σύσκεψη, προκειμένου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, να ενημερώσει πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Ευλογιά: Τι λέει η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφεραν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Wall Street
Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

inWellness
inTown
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας
Οι αποφάσεις στα μπλόκα 19.01.26 Upd: 19:10

Αγρότες: «Δεν ακούσαμε τίποτα νέο, ο αγώνας συνεχίζεται» – «Η κυβέρνηση συζητάει μόνο τεχνικά ζητήματα», λέει ο Τσιάρας

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό - Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τη χαρακτήρισε «παραγωγική», αλλά επισήμανε ότι «το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο»

Σύνταξη
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Οι «κόκκινες γραμμές» 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Τι ζητούν 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
