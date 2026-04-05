Ιράν: Οι κόρες του Κασέμ Σολεϊμανί διαψεύδουν ότι έχουν σχέση με τις γυναίκες που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι οι δύο Ιρανές που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τον στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί που σκοτώθηκε το 2020 από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνελήφθησαν η ανιψιά του Σολεϊμανί και η κόρη της. Ιρανικές πηγές δήλωσαν πως η φερόμενη ως «ανιψιά» μοιράζονταν το ίδιο πατρώνυμο με τον στρατηγό.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η μια κόρη του Κασέμ Σολεϊμανί, η Ζεϊνάμπ δήλωσε: «Έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας που προσπαθούν, μέσω ψευδών ισχυρισμών, να αποσπάσουν την παγκόσμια προσοχή από την αποτυχία τους απέναντι στον ιρανικό λαό».

Hamdide Soleimani Afshar, the niece of Qassem Soleimani—the commander of the IRGC’s Quds Force who was killed by the United States—and her daughter, who live in the U.S., had their green cards revoked and were sent to a deportation center for propaganda related to the IRGC pic.twitter.com/X4I26abA00 — Memet Aksakal (@aksakal_memet) April 4, 2026

Τι σχολίασε η δεύτερη κόρη του Κασέμ Σολεϊμανί

Η κρατική τηλεόραση επικαλέστηκε την άλλη κόρη του Σολεϊμανί, τη Ναρζές, που είναι μέλος του ισλαμικού δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης. Η οποία είπε «μέχρι σήμερα, κανένα μέλος της οικογένειας, ούτε κανείς συγγενής του μάρτυρα Σολεϊμανί δεν έχει κατοικήσει στις ΗΠΑ», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Πρόσθεσε ότι «Αν θέλετε να βρείτε όσους έχουν σχέσεις με τον Σολεϊμανί, ψάξτε στα βουνά Ζάγκρος, ανάμεσα στους Λουρ, όχι στην Αμερική» Νάρτζες. όπως συμπλήρωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η ανιψιά, που ονομάζεται Χαμιντέ Σολεϊμανί Αφσάρ, κατηγορείται ότι στήριζε ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία.