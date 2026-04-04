Πέθανε η δημοσιογράφος του «Αθήνα 9,84» Ελένη Σούρδη σε ηλικία 54 ετών
Η Ελένη Σούρδη έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια - Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9,84
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου και ραδιοφωνικής παραγωγού, Ελένης Σούρδη, σε ηλικία 54 ετών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε βαθιά οδύνη για τον αδόκητο χαμό της δημοσιογράφου του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Αθήνα 9,84».
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 11:30 π.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η ανακοίνωση του «Αθήνα 9.84»
«Σήμερα, η οικογένεια του Αθήνα 9.84 είναι φτωχότερη.
Η αγαπημένη μας συνάδελφος, Ελένη Σούρδη, έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη με την επάρατη νόσο. Μια μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια, δύναμη και σιωπηλή, αξιοθαύμαστη αντοχή — όπως ακριβώς πορεύτηκε και στη δημοσιογραφική της διαδρομή.
Η Ελένη δεν ήταν απλώς μια συνάδελφος.
Ήταν μια ξεχωριστή παρουσία που σφράγισε τον χώρο εργασίας μας με το ήθος, την καλοσύνη και τη συναδελφικότητά της.
Με το χαμόγελο, την ευγένεια και τη διακριτική της συνέπεια, κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσοι είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της.
Σήμερα, οι εργαζόμενοι στον Αθήνα 9.84 αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Η απουσία της αφήνει ένα βαρύ κενό στη δημοσιογραφική μας οικογένεια, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη μνήμης που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας.
Στους οικείους της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήριά μας. Καλό ταξίδι, Ελένη».
- Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
- Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
