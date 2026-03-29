Τρεις συλλήψεις για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό
Στη σύλληψη και των τριών οδηγών που ενεπλάκησαν στο διπλό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό χθες το απόγευμα, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος εργαζόμενος, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Πρόκειται για τον 46χρονο οδηγό του πρώτου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, τον 61χρονο οδηγό της νταλίκας και τον 78χρονο σύζυγο της 73χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα.
Πως έγινε το δυστύχημα
Όλα ξεκίνησαν όταν το Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ο 46χρονος, κατά τη διάρκεια προσπέρασης σε φορτηγό εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με αυτό.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενο όχημα της Εγνατίας Οδού, το οποίο σταμάτησε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, προκειμένου να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους οδηγούς.
Ο συνοδηγός του οχήματος, 54 ετών, κατέβηκε και επιχείρησε να ρυθμίσει την κυκλοφορία κάνοντας χρήση ειδικής σήμανσης. Ωστόσο, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη γυναίκα.
Οι τρεις οδηγοί συνελήφθησαν, ενώ τα αποτελέσματα των αλκοτέστ ήταν αρνητικά. Έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, καθώς και τεχνική πραγματογνωμοσύνη στα εμπλεκόμενα οχήματα.
