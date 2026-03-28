Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Διακοπή της κυκλοφορίας

Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό συνέβη νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (28/3/2026), όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το πρώτο τροχαίο έγινε μετά τη σήραγγα της Δωδώνης στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ εξετράπη αρχικά της πορείας του και στην συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα.

Παρασύρθηκε υπάλληλος της οδικής βοήθειας

Το δεύτερο έγινε στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα, όταν όχημα της παραχωρησιούχου σταμάτησε για να έχει εικόνα για το τροχαίο και να συνδράμει. Ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας όμως κατεβαίνοντας στο οδόστρωμα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο όχημα.

Η κατάσταση του οδηγού του ΙΧ και του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Λόγω του τροχαίου έκλεισε η Εγνατία Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας