Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Δύο μόλις εικοσιτετράωρα μετά το τροχαίο ατύχημα στην Παλλήνη, όπου 55χρονος, έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ο οδηγός εξηγεί για πρώτη φορά πώς έγινε η πρόσκρουση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος, που συγκρούστηκε με το ομόρροπα κινούμενο όχημα, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Στην επικοινωνία του in, με τον 55χρονο οδηγό και πατέρα, ο ίδιος ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του, τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά του, ενώ ανέφερε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.
«Είμαι καλά και εγώ και τα παιδιά μου.» ανέφερε χαρακτηριστικά.
– Πώς έγινε;
Τι να σας πω, το ατύχημα, πήγαινα εκεί στη Μαραθώνος και ήταν ένα αμάξι σταματημένο και πήγα να το αποφύγω, με έκλεισε ένας από αριστερά λίγο και πέτυχα πάνω, χτυπήσαμε. Φανάρι δεξί εγώ, του χτύπησα το αριστερά πίσω. Υλικές ζημιές. Σταθμευμένο εγώ το είδα πήγαινε σιγά γιατί είναι φανάρι εκεί. Δεν χτύπησε κανένας, με 20 χιλιόμετρα την ώρα πηγαίναμε.
– Υπάρχει η πληροφορία ότι είχατε καταναλώσει αλκοόλ, εσείς αυτό το επιβεβαιώνετε;
Όχι, όχι!
– Πώς έγινε τότε αυτό;
Έγινε όπως γίνονται όλα τα ατυχήματα.
Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
- Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
