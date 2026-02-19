Λίγα λεπτά διήρκησε η ληστεία σε βενζινάδικο στην περιοχή των Κουνάβων στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με το patris.gr, οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους σπάνε με κλαδί δέντρου την τζαμαρία της επιχείρησης, μπαίνουν μέσα και ζητούν από τον υπάλληλο τις εισπράξεις της ημέρας.

Μόλις τους δίνει τα χρήματα από το ταμείο του ζητάνε τσιγάρα τα οποία τοποθετούν σε μία μαύρη νάιλον τσάντα.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν το σωματότυπο των δραστών από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους.

Αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν οι δράστες.

Είχαν αφήσει το όχημα τους λίγο πιο πέρα από το βενζινάδικο; Τους περίμενε συνεργός; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Απαντήσεις που αναμένεται να δοθούν μέσα από μαρτυρίες και βίντεο που αναζητούν από τα πιθανά σημεία διαφυγής τους.