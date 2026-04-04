Τροχαίο στον Πειραιά – Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο
Ο νεαρός φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χειρουργείται στο Τζάνειο νοσοκομείο - Πώς συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον Πειραιά όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σε κρίσιμη κατάσταση
Αν και δεν εφημερεύει σήμερα το νοσοκομείο, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της κρίσιμης κατάστασης που δεν επέτρεπε την διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο.
Ο 17χρονος είναι διασωληνομένος και μετά την επέμβαση θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ σε υπεράριθμη κλίνη στο Τζάνειο.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου στο κέντρο του Πειραιά.
Πώς συνέβη το τροχαίο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν με την παρέα του κοντά στο Δημοτικό Θέατρο. Τότε φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση πεζών.
Εκείνη τη στιγμή περνούσε λεωφορείο της γραμμής 130 και τον χτύπησε με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του. Το λεωφορείο είχε επιβάτες και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
Ο οδηγός του λεωφορείου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και αλκοτέστ.
Πληροφορίες από την ΟΣΥ αναφέρουν ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του τραυματία, με στελέχη του οργανισμού να έχουν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχει συνεργασία με την Τροχαία για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.
- Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
- Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
- Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
