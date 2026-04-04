Τροχαίο στον Πειραιά – Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον Πειραιά όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Αν και δεν εφημερεύει σήμερα το νοσοκομείο, αποφασίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της κρίσιμης κατάστασης που δεν επέτρεπε την διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο.

Ο 17χρονος είναι διασωληνομένος και μετά την επέμβαση θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ σε υπεράριθμη κλίνη στο Τζάνειο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου στο κέντρο του Πειραιά.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν με την παρέα του κοντά στο Δημοτικό Θέατρο. Τότε φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο που δεν υπάρχει διάβαση πεζών.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε λεωφορείο της γραμμής 130 και τον χτύπησε με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του. Το λεωφορείο είχε επιβάτες και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ο οδηγός του λεωφορείου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση και αλκοτέστ.

Πληροφορίες από την ΟΣΥ αναφέρουν ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του τραυματία, με στελέχη του οργανισμού να έχουν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ υπάρχει συνεργασία με την Τροχαία για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.