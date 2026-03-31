Μια 45χρονη νεκρή κι ένας τραυματίας σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Μια 45χρονη έχασε τη ζωή της και ένας άντρας τραυματίστηκε, σε τροχαίο που έγινε γύρω στις 7.30 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο άντρας.
Και οι δύο απεγλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα και τραυματισμένος άνδρας, από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Επ. Οδ. Λαγκαδά – Σοχού, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 31, 2026
