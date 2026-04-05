Περίπου 1.500 ναύτες των ΗΠΑ έφυγαν πανικόβλητοι από το Μπαχρέιν – Δεν πήραν ούτε τις στολές τους

Όπως ανέφερε το Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο – NPR των ΗΠΑ, εκατοντάδες ναύτες εκκένωσαν κακήν κακώς τη βάση τους στο Μπαχρέιν και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επίθεση που δέχτηκε η βάση από ιρανικούς πυραύλους και drones. Εκτός από τη βάση στο Μπαχρέιν, το NPR έμαθε ότι πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις και σε άλλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις της περιοχής.

Το Μπαχρέιν είναι η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, γεγονός που το καθιστά κεντρικό κόμβο για την παροχή θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας. Περίπου 8.000 άτομα ήταν σταθμευμένα στη βάση στο Μπαχρέιν πριν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου, η βάση, γνωστή ως Naval Support Activity – NSA, Δράση Ναυτικής Υποστήριξης του Μπαχρέιν, δέχτηκε πολλά χτυπήματα. Δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν έναν βαλλιστικό πύραυλο και ιρανικά drones να χτυπούν τη βάση. Δορυφορικές εικόνες της εταιρείας Planet δείχνουν ότι τουλάχιστον επτά κτίρια εντός και γύρω από τη βάση χτυπήθηκαν μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου.

Σε απάντηση σε αίτημα του NPR, ένας εκπρόσωπος του Ναυτικού επιβεβαίωσε ότι 1.500 ναύτες, οι οικογένειές τους και αρκετές εκατοντάδες κατοικίδια μεταφέρθηκαν πίσω στις ΗΠΑ από την NSA Μπαχρέιν.

Ζητούσαν ήδη πρώτης ανάγκης για τους ναυτικούς των ΗΠΑ – Ούτε τις στολές τους δεν πήραν

Οι ναύτες φτάνουν στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη ναυτική βάση στον κόσμο, τουλάχιστον από τα μέσα Μαρτίου. Αρκετές ομάδες που παρέχουν βοήθεια στο στρατιωτικό προσωπικό αναφέρουν ότι οι ναύτες έφτασαν με ελάχιστα υπάρχοντα. Απευθύνθηκε έκκληση σε ομάδες της τοπικής κοινωνίας, ζητώντας βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως προϊόντα υγιεινής.

«Η βάση ζητούσε δωρεές ειδών προσωπικής υγιεινής και διάφορα άλλα είδη για τους ναύτες που επέστρεφαν, καθώς επέστρεψαν χωρίς τίποτα μαζί τους», δήλωσε ο Ντέρικ Τζόνσον, διοικητής του American Legion Post 327 στο Νόρφολκ.

Το τμήμα διοργάνωσε ένα δείπνο με σπαγγέτι για μερικούς από τους ναύτες, είπε ο Κιθ Σέινσι, ένας από τους υποδιοικητές του τμήματος.

«Τους είπαν κυριολεκτικά: “Πάρτε ό,τι μπορείτε να χωρέσετε στο σακίδιο. Πρέπει να φύγετε”», είπε. «Ήρθαν χωρίς στολές, χωρίς τίποτα. Οι τρεις που συναντήσαμε πρώτοι, ήρθαν με τα ρούχα που φορούσαν, ό,τι μπορούσαν να χωρέσουν σε εκείνο το σακίδιο».