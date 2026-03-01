Μεγάλη φωτιά σε ναυτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται στις αμερικάνικες βάσεις σε χώρες στη Μέση Ανατολή.
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε ναυτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
NOW: Large fire at a U.S. naval facility near Salman Port in Bahrain. pic.twitter.com/xuJ1iytbXl
— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Ο Φρανκ Γκάρντνερ του BBC μεταδίδει ότι:
«Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Μπαχρέιν μου είπε απόψε ότι η βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν χτυπήθηκε περίπου στις 22:30 τοπική ώρα από ένα ιρανικό drone, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.
Το drone έπεσε ακριβώς δίπλα στις ναυτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που γειτνιάζουν με την αμερικανική περιοχή, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, καθώς η περιοχή είχε εκκενωθεί πριν από τη σύγκρουση.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν: ένας Κινέζος, δύο Αιγύπτιοι και ένας από το Μπαχρέιν.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή τηλεσύσκεψη και συζητούν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα των ΗΑΕ και να κλείσουν τις πρεσβείες τους στην Τεχεράνη».
