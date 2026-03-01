Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανάμα καλεί τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν, προειδοποιώντας τους ότι θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι μετά το χτύπημα στο Crowne Plaza.

«Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν έλαβε επιβεβαιωμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Μανάμα επλήγη την 1η Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Προειδοποιούμε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μπαχρέιν ότι τα ξενοδοχεία μπορεί να αποτελέσουν στόχο επιθέσεων στο μέλλον, και τους προτρέπουμε να αποφύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα», ανέφερε η πρεσβεία στο μήνυμά της.

Νωρίτερα σήμερα, ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είχε διαπιστώσει ζημιές στο ξενοδοχείο Crowne Plaza αφότου ακούστηκαν εκρήξεις. Χθες (28/2), στη Μανάμα οι ιρανικές επιθέσεις με drones και θραύσματα οβίδων έπληξαν κτίρια κατοικιών, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν καπνό και φλόγες να υψώνονται πάνω από ουρανοξύστες.

Προειδοποιήσεις για τα γραφεία στο Αμάν

Στο μεταξύ, η διπλωματική αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, καλεί το προσωπικό της να αποφεύγει το συγκρότημα της πρεσβείας κάνοντας λόγο για κίνδυνο επίθεσης.

«Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιορδανία συνέστησε σε όλο το προσωπικό της αποστολής να συνεχίσει τον περιορισμό και να αποφεύγει το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Αμάν, γιατί μπορεί να ληφθεί ως στόχος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την επομένη της αναχαίτισης αρκετών βαλλιστικών πυραύλων από την Ιορδανία, καθώς το Ιράν ανταπέδωσε με πλήγματα στην περιοχή έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.