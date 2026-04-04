Νάρκες κατά προσωπικού: Η σιωπηλή επιστροφή ενός καταστροφικού όπλου

Οι νάρκες κατά προσωπικού ή χερσαίες νάρκες έχουν ήδη προκαλέσει, και συνεχίζουν να προκαλούν, εκατομμύρια θανάτους και τραυματισμούς σε όλο τον κόσμο.

Μια συνθήκη του 1997 οδήγησε σε σημαντική μείωση της παραγωγής τους.

Ωστόσο στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, αρκετές χώρες αποφάσισαν να ξαναρχίσουν να τις χρησιμοποιούν, παρόλο που, εκ φύσεως, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές στο να εμποδίζουν την προέλαση των εχθρικών δυνάμεων, παρόλο που αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλεται για να δικαιολογηθεί η χρήση τους, σύμφωνα με άρθρο των Τζούλια Γκριγκόν και Σελία Ομπρί, ερευνητριών Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου, στο The Conversation.

Ενώ το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται πλέον ανοιχτά και, στο πλαίσιο αυτού, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως μέσο, η Διεθνής Ημέρα για τη Δράση κατά των Ναρκών, στις 4 Απριλίου, αποτελεί μια ευκαιρία να θυμηθούμε ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με ένα μέσο πολέμου που θεωρούνταν ότι ανήκει στο παρελθόν.

❗️🇫🇮Finland officially withdrew from the Ottawa Convention four days ago (on January 10, 2026) and has now begun the process of procuring anti-personnel mines to build up its military stockpile in case of war. The country plans to start training its military personnel in the use… pic.twitter.com/4pImJACCGk — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 14, 2026

Τι είναι οι νάρκες κατά προσωπικού;

Οι νάρκες κατά προσωπικού είναι όπλα «σχεδιασμένα να εκρήγνυνται λόγω της παρουσίας, της εγγύτητας ή της επαφής ενός ατόμου και με σκοπό να εξουδετερώσουν, να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν ένα ή περισσότερα άτομα».

Χρησιμοποιούνται εκτενώς τουλάχιστον από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η γερμανική «Bouncing Betty» (Mine-S), και η UNICEF είχε εκτιμήσει ήδη από το 1996 ότι είχαν προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα από το 1975.

Το Landmine Monitor, από την πλευρά του, έχει καταγράψει περισσότερα από 165.724 θύματα αυτών των όπλων από την έναρξη των συστηματικών ερευνών του το 1999.

Λόγω, ιδίως, της ασυμβατότητάς τους με τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή εχθροπραξιών στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι νάρκες κατά προσωπικού απαγορεύονται.

Όταν οι νάρκες εκρήγνυνται, είναι αδύνατο να υπάρξει προβλεφθεί ποια θα είναι τα θύματα, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της «Αρχής της διάκρισης» του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που απαιτεί από τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλη σύγκρουση να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Επιπλέον, όταν δεν σκοτώνουν, τα όπλα αυτά ακρωτηριάζουν, παραβιάζοντας την «Αρχή της απαγόρευσης της περιττής πρόκλησης τραυματισμών».

Αν και οι αρχές αυτές αρκούν από μόνες τους για την απαγόρευση της χρήσης τους, η απαγόρευση των ναρκών κατοχυρώνεται και σε μια διεθνή συνθήκη.

Η συνθήκη αυτή, που υιοθετήθηκε στην Οτάβα το 1997, απαγορεύει όχι μόνο τη χρήση αυτών των όπλων, αλλά και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την απόκτηση, τη συσσώρευση, τη διατήρηση και τη μεταφορά τους.

Η επιστροφή του κινδύνου

Σήμερα, 161 κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης αυτής, η οποία έχει αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα από το 1997, όπως η δραστική μείωση του αριθμού των χωρών που παράγουν νάρκες —από 50 το 1999 σε περίπου δέκα σήμερα— και η καταστροφή περισσότερων από 55 εκατομμυρίων αποθηκευμένων ναρκών.

Ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες αποφάσεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες.

Κατά τη διάρκεια του 2025, πέντε χώρες — η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Πολωνία — ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Συνθήκη, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της Σύμβασης λόγω της σύγκρουσής της με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει την απαγόρευση αποχώρησης των συμβαλλομένων κρατών από τη Συνθήκη όταν εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις.

Ωστόσο, η αναστολή αυτή δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς θα ήταν εντελώς αντίθετη προς τον σκοπό της, εάν τα κράτη που βρίσκονται σε σύγκρουση μπορούσαν τελικά να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν νάρκες κατά προσωπικού.

Αυτές οι ευκαιριακές αποφάσεις έχουν αρχίσει να χτίζουν την επιστροφή σε ένα όπλο που έχει απαγορευτεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Το γεγονός ότι ελήφθησαν από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς συμβάλλει στην υπονόμευση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η πενταπλή αυτή αποχώρηση έρχεται, επιπλέον, σε άμεση αντίθεση με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα αυτό, η οποία, μέσω του Συμβουλίου τον Μάιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι η Σύμβαση της Οτάβα αποτελεί «βασικό μέσο για τον αφοπλισμό, η ακεραιότητα, η πλήρης εφαρμογή και η αυστηρή τήρηση του οποίου πρέπει να διασφαλιστούν, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη καθολικής προσχώρησης».

💣 Will this trigger a chain reaction? Poland withdraws from the Ottawa Convention From February 20, 2026, the country will be able to produce and use anti-personnel mines again. Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk said this would allow rapid mining of the eastern border… pic.twitter.com/u7LhXEsvnq — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

Ένα καταστροφικό όπλο με αμφισβητήσιμη αποτελεσματικότητα

Πέρα από τις νομικές πτυχές, οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν επίσης πολύ μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Εκτός από την δια βίου αναπηρία που προκαλούν όταν τα θύματα έχουν υποστεί ακρωτηριασμό και το ψυχολογικό τραύμα που επιφέρουν, εμποδίζουν την επιστροφή σε μια ειρηνική ζωή και την ανασυγκρότηση.

Τα χωράφια που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμα, οι κατοικίες που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον κατοικήσιμες, οι δρόμοι που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον διελεύσιμοι.

Όλες αυτές οι καταστάσεις εμποδίζουν τον άμαχο πληθυσμό να επιστρέψει τις προπολεμικές του δραστηριότητες και αναζωογονούν καθημερινά τη σύγκρουση διαιωνίζοντας τον πόνο και τον θάνατο.

Επιπλέον, όχι μόνο οι πολίτες είναι τα κύρια θύματα, αλλά αμφισβητείται και η στρατιωτική αποτελεσματικότητα αυτών των όπλων.

Δεν προσφέρουν καμία πραγματική εγγύηση ασφάλειας και δεν έχουν καμία επίδραση στην προστασία των συνόρων.

In areas contaminated by explosive remnants of war, risks remain high. Awareness and safer behavior can help reduce harm and save lives. Martin Basson, ICRC’s Physical Rehabilitation Team Leader in @ICRC_ua, shares how explosive ordnance injuries affect people’s lives 👇🏽… pic.twitter.com/liOl2KZSUt — ICRC (@ICRC) April 4, 2026

Το αδικαιολόγητο και παράνομο της επιστροφής

Όπως οι συγγραφείς του άρθρου τόνισαν, όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι αποσύρσεις, «είναι επομένως δυνατό τόσο να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε στρατιωτικούς στόχους όσο και να ελαχιστοποιούμε το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων».

Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών, υπάρχουν πλέον πολυάριθμες εναλλακτικές λύσεις.

Επιπλέον, το επιχείρημα ότι αυτά τα όπλα πρέπει να επιτρέπονται απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούνται από τον αντίπαλο είναι απαράδεκτο.

Στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η αρχή της αμοιβαιότητας δεν ισχύει: μια παραβίαση από το ένα μέρος της σύγκρουσης δεν εξουσιοδοτεί το άλλο να πράξει το ίδιο.

Ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος των δικαιωμάτων και της προστασίας των ατόμων, και η χρήση παράνομων μέσων από το ένα μέρος μιας ένοπλης σύγκρουσης δεν πρέπει ποτέ να δικαιολογεί τη χρήση τους από το άλλο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο, όλα τα κράτη στον κόσμο, βάσει του εθιμικού διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Οτάβα, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Πρέπει επομένως να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι χρησιμοποιούν μόνο όπλα που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών στόχων και που δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να προκαλούν υπερβολικές παράπλευρες ζημίες, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα πρακτικά προληπτικά μέτρα, ιδίως για να «αποφεύγουν και, σε κάθε περίπτωση, να ελαχιστοποιούν τις απώλειες και τους τραυματισμούς αμάχων».

Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής (εκτός από τη Λιθουανία, η οποία δεν την έχει επικυρώσει), την Πολωνία και τη Φινλανδία, αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που περιέχονται στα συμβατικά κείμενα στα οποία δεσμεύονται, πρωτίστως στο Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης του 1980 για ορισμένα συμβατικά όπλα, το οποίο περιορίζει τη χρήση ναρκών.

Η εκστρατεία που ξεκίνησε η Handicap International

Στις 4 Απριλίου, η Handicap International ξεκινά την εκστρατεία της «Nobel Piece: Repairing Peace, Together».

Η εκστρατεία αυτή αποτελεί αντίδραση στην απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 1997 υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εκστρατείας για την Απαγόρευση των Ναρκών. Ο στόχος είναι, μέχρι την 30ή επέτειο της απονομής, στα τέλη του 2027, τα κράτη που αποχώρησαν από τη Συνθήκη να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και άλλα να προσχωρήσουν.

Η οργάνωση ανακοίνωσε επίσης μια ισχυρή συμβολική πράξη: θα κόψει το Βραβείο Νόμπελ της σε πολλά κομμάτια και θα στείλει αυτά τα κομμάτια σε διάφορους ηγέτες του κόσμου για να τους προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της επιστροφής των ναρκών ξηράς.

Αυτός ο στόχος απαιτεί την κινητοποίηση όλων.

Ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινότητας, και ίσως ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για αυτές νάρκες, των οποίων το 90% των θυμάτων είναι άμαχοι, και μεταξύ αυτών σχεδόν το ήμισυ είναι παιδιά.