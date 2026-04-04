Νάρκες κατά προσωπικού: Η σιωπηλή επιστροφή ενός καταστροφικού όπλου
Κόσμος 04 Απριλίου 2026, 22:00

Κατά τη διάρκεια του 2025, πέντε χώρες — η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Πολωνία — ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Συνθήκη της Οτάβα, που απαγορεύει αυτές τις νάρκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι νάρκες κατά προσωπικού ή χερσαίες νάρκες έχουν ήδη προκαλέσει, και συνεχίζουν να προκαλούν, εκατομμύρια θανάτους και τραυματισμούς σε όλο τον κόσμο.

Μια συνθήκη του 1997 οδήγησε σε σημαντική μείωση της παραγωγής τους.

Ωστόσο στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, αρκετές χώρες αποφάσισαν να ξαναρχίσουν να τις χρησιμοποιούν, παρόλο που, εκ φύσεως, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές στο να εμποδίζουν την προέλαση των εχθρικών δυνάμεων, παρόλο που αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλεται για να δικαιολογηθεί η χρήση τους, σύμφωνα με άρθρο των Τζούλια Γκριγκόν και Σελία Ομπρί, ερευνητριών Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου, στο The Conversation.

Ενώ το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται πλέον ανοιχτά και, στο πλαίσιο αυτού, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως μέσο, η Διεθνής Ημέρα για τη Δράση κατά των Ναρκών, στις 4 Απριλίου, αποτελεί μια ευκαιρία να θυμηθούμε ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με ένα μέσο πολέμου που θεωρούνταν ότι ανήκει στο παρελθόν.

Τι είναι οι νάρκες κατά προσωπικού;

Οι νάρκες κατά προσωπικού είναι όπλα «σχεδιασμένα να εκρήγνυνται λόγω της παρουσίας, της εγγύτητας ή της επαφής ενός ατόμου και με σκοπό να εξουδετερώσουν, να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν ένα ή περισσότερα άτομα».

Χρησιμοποιούνται εκτενώς τουλάχιστον από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η γερμανική «Bouncing Betty» (Mine-S), και η UNICEF είχε εκτιμήσει ήδη από το 1996 ότι είχαν προκαλέσει πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα από το 1975.

Το Landmine Monitor, από την πλευρά του, έχει καταγράψει περισσότερα από 165.724 θύματα αυτών των όπλων από την έναρξη των συστηματικών ερευνών του το 1999.

Λόγω, ιδίως, της ασυμβατότητάς τους με τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή εχθροπραξιών στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι νάρκες κατά προσωπικού απαγορεύονται.

Όταν οι νάρκες εκρήγνυνται, είναι αδύνατο να υπάρξει προβλεφθεί ποια θα είναι τα θύματα, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της «Αρχής της διάκρισης» του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου που απαιτεί από τα μέρη που εμπλέκονται σε ένοπλη σύγκρουση να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων.

Επιπλέον, όταν δεν σκοτώνουν, τα όπλα αυτά ακρωτηριάζουν, παραβιάζοντας την «Αρχή της απαγόρευσης της περιττής πρόκλησης τραυματισμών».

Αν και οι αρχές αυτές αρκούν από μόνες τους για την απαγόρευση της χρήσης τους, η απαγόρευση των ναρκών κατοχυρώνεται και σε μια διεθνή συνθήκη.

Η συνθήκη αυτή, που υιοθετήθηκε στην Οτάβα το 1997, απαγορεύει όχι μόνο τη χρήση αυτών των όπλων, αλλά και την ανάπτυξη, την παραγωγή, την απόκτηση, τη συσσώρευση, τη διατήρηση και τη μεταφορά τους.

Η επιστροφή του κινδύνου

Σήμερα, 161 κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης αυτής, η οποία έχει αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα από το 1997, όπως η δραστική μείωση του αριθμού των χωρών που παράγουν νάρκες —από 50 το 1999 σε περίπου δέκα σήμερα— και η καταστροφή περισσότερων από 55 εκατομμυρίων αποθηκευμένων ναρκών.

Ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες αποφάσεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες.

Κατά τη διάρκεια του 2025, πέντε χώρες — η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Πολωνία — ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Συνθήκη, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την εφαρμογή της Σύμβασης λόγω της σύγκρουσής της με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει την απαγόρευση αποχώρησης των συμβαλλομένων κρατών από τη Συνθήκη όταν εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις.

Ωστόσο, η αναστολή αυτή δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς θα ήταν εντελώς αντίθετη προς τον σκοπό της, εάν τα κράτη που βρίσκονται σε σύγκρουση μπορούσαν τελικά να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν νάρκες κατά προσωπικού.

Αυτές οι ευκαιριακές αποφάσεις έχουν αρχίσει να χτίζουν την επιστροφή σε ένα όπλο που έχει απαγορευτεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Το γεγονός ότι ελήφθησαν από πέντε κράτη μέλη της ΕΕ είναι ακόμη πιο ανησυχητικό, καθώς συμβάλλει στην υπονόμευση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η πενταπλή αυτή αποχώρηση έρχεται, επιπλέον, σε άμεση αντίθεση με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα αυτό, η οποία, μέσω του Συμβουλίου τον Μάιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι η Σύμβαση της Οτάβα αποτελεί «βασικό μέσο για τον αφοπλισμό, η ακεραιότητα, η πλήρης εφαρμογή και η αυστηρή τήρηση του οποίου πρέπει να διασφαλιστούν, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη καθολικής προσχώρησης».

Ένα καταστροφικό όπλο με αμφισβητήσιμη αποτελεσματικότητα

Πέρα από τις νομικές πτυχές, οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν επίσης πολύ μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Εκτός από την δια βίου αναπηρία που προκαλούν όταν τα θύματα έχουν υποστεί ακρωτηριασμό και το ψυχολογικό τραύμα που επιφέρουν, εμποδίζουν την επιστροφή σε μια ειρηνική ζωή και την ανασυγκρότηση.

Τα χωράφια που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον καλλιεργήσιμα, οι κατοικίες που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον κατοικήσιμες, οι δρόμοι που έχουν ναρκοθετηθεί δεν είναι πλέον διελεύσιμοι.

Όλες αυτές οι καταστάσεις εμποδίζουν τον άμαχο πληθυσμό να επιστρέψει τις προπολεμικές του δραστηριότητες και αναζωογονούν καθημερινά τη σύγκρουση διαιωνίζοντας τον πόνο και τον θάνατο.

Επιπλέον, όχι μόνο οι πολίτες είναι τα κύρια θύματα, αλλά αμφισβητείται και η στρατιωτική αποτελεσματικότητα αυτών των όπλων.

Δεν προσφέρουν καμία πραγματική εγγύηση ασφάλειας και δεν έχουν καμία επίδραση στην προστασία των συνόρων.

Το αδικαιολόγητο και παράνομο της επιστροφής

Όπως οι συγγραφείς του άρθρου τόνισαν, όταν ανακοινώθηκαν αυτές οι αποσύρσεις, «είναι επομένως δυνατό τόσο να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε στρατιωτικούς στόχους όσο και να ελαχιστοποιούμε το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων».

Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών, υπάρχουν πλέον πολυάριθμες εναλλακτικές λύσεις.

Επιπλέον, το επιχείρημα ότι αυτά τα όπλα πρέπει να επιτρέπονται απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούνται από τον αντίπαλο είναι απαράδεκτο.

Στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η αρχή της αμοιβαιότητας δεν ισχύει: μια παραβίαση από το ένα μέρος της σύγκρουσης δεν εξουσιοδοτεί το άλλο να πράξει το ίδιο.

Ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος των δικαιωμάτων και της προστασίας των ατόμων, και η χρήση παράνομων μέσων από το ένα μέρος μιας ένοπλης σύγκρουσης δεν πρέπει ποτέ να δικαιολογεί τη χρήση τους από το άλλο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο, όλα τα κράτη στον κόσμο, βάσει του εθιμικού διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Οτάβα, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των εχθροπραξιών στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Πρέπει επομένως να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι χρησιμοποιούν μόνο όπλα που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών στόχων και που δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να προκαλούν υπερβολικές παράπλευρες ζημίες, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα πρακτικά προληπτικά μέτρα, ιδίως για να «αποφεύγουν και, σε κάθε περίπτωση, να ελαχιστοποιούν τις απώλειες και τους τραυματισμούς αμάχων».

Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής (εκτός από τη Λιθουανία, η οποία δεν την έχει επικυρώσει), την Πολωνία και τη Φινλανδία, αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που περιέχονται στα συμβατικά κείμενα στα οποία δεσμεύονται, πρωτίστως στο Πρωτόκολλο ΙΙ της Σύμβασης του 1980 για ορισμένα συμβατικά όπλα, το οποίο περιορίζει τη χρήση ναρκών.

Ένας αποναρκοθετητής συμμετέχει σε άσκηση εκπαίδευσης πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων. | © J.M. Vargas/Handicap International

Η εκστρατεία που ξεκίνησε η Handicap International

Στις 4 Απριλίου, η Handicap International ξεκινά την εκστρατεία της «Nobel Piece: Repairing Peace, Together».

Η εκστρατεία αυτή αποτελεί αντίδραση στην απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 1997 υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εκστρατείας για την Απαγόρευση των Ναρκών. Ο στόχος είναι, μέχρι την 30ή επέτειο της απονομής, στα τέλη του 2027, τα κράτη που αποχώρησαν από τη Συνθήκη να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και άλλα να προσχωρήσουν.

Η οργάνωση ανακοίνωσε επίσης μια ισχυρή συμβολική πράξη: θα κόψει το Βραβείο Νόμπελ της σε πολλά κομμάτια και θα στείλει αυτά τα κομμάτια σε διάφορους ηγέτες του κόσμου για να τους προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της επιστροφής των ναρκών ξηράς.

Αυτός ο στόχος απαιτεί την κινητοποίηση όλων.

Ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινότητας, και ίσως ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για αυτές νάρκες, των οποίων το 90% των θυμάτων είναι άμαχοι, και μεταξύ αυτών σχεδόν το ήμισυ είναι παιδιά.

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ
«Ισραηλοποίηση» της Παιδείας 05.04.26

Υπό απειλή τα ελληνικά σχολεία στην Ιερουσαλήμ

«Κόφτες» για τους εκπαιδευτικούς στα χριστιανικά σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εισάγει το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Χαζοχαρούμενη; Μπα 05.04.26

Η Λίζα Κούντροου δεν πιστεύει ότι η Φοίβη από τα «Φιλαράκια» ήταν χαζή

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Ελλάδα 05.04.26

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

