Τέιλορ Σουίφτ: H μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards – Η συγκινητική εξομολόγηση της

Η Τέιλοτ Σουίφτ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards 2026 συγκεντρώνοντας τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλον καλλιτέχνη.

Τέιλοτ Σουίφτ: Στο πλευρό της ο αρραβωνιαστικός της

Η κορυφαία ποπ σταρ βρέθηκε στην τελετή συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce, για να παραλάβει το Βραβείο του Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ της Χρονιάς για το «The Life of a Showgirl», το οποίο της απένειμε η Raye.

«Πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ αποπνέει ευτυχία, αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω κάθε μέρα στη ζωή μου, χάρη στον αρραβωνιαστικό μου που βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε η ίδια.

«Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλη αυτή την ενέργεια. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το iHeart, αλλά και όσους αγάπησαν το «The Fate of Ophelia», γιατί το αναδείξατε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μου, κάτι που φαντάζει τρελό σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

Ποια βραβεία απέσπασε

Ωστόσο, η «Swiftmania» χτύπησε κόκκινο όταν η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu ανέβηκε στη σκηνή για να της παραδώσει όχι ένα, αλλά έξι επιπλέον βραβεία.

Μεταξύ αυτών, η σταρ απέσπασε τα Βραβεία του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του Άλμπουμ της Χρονιάς εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό στα iHeartRadio Music Awards στα 41.

«Αν είχα μια ευχή για εσάς, θα ήταν να καλλιεργήσετε το χόμπι και το πάθος σας», είπε η τραγουδίστρια επί σκηνής.

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας

«Δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δώστε του το δικαίωμα να κάνει λάθη… πιστεύω ακράδαντα, πως ό,τι προσφέρεις στο μυαλό σου, εκείνο το αφομοιώνει.

Ό,τι όμως προσφέρεις στο διαδίκτυο, εκείνο θα προσπαθήσει να το σκοτώσει και δεν θέλω κάτι τέτοιο για τα όνειρά σας. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που μου επιτρέψατε να μετατρέψω το χόμπι μου σε αγάπη, σε πάθος, σε όνειρο και τελικά σε καριέρα. Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε αυτή τη διαδρομή για τόσο καιρό», συμπλήρωσε.

Η 13η τελετή απονομής με οικοδεσπότη τον Ludacris, ξεκίνησε με εμφανίσεις της Lainey Wilson και του Alex Warren, ο οποίος απέσπασε το Βραβείο του Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς ενώ κέρδισε και για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Οrdinary».

Miley Cyrus: Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό Βραβείο iHeartRadio Innovator

«Αυτή η εβδομάδα που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Hannah Montana, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σημείωσε η διάσημη τραγουδίστρια.

«Η Hannah Montana με ενέπνευσε τόσο πολύ στη δική μου καριέρα. Ερωτεύτηκα την ιδέα ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια περσόνα που σου δίνει την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να ερμηνεύεις αυθεντικά. Και ότι, μερικές φορές, ο ψεύτικος εαυτός σου μπορεί στην πραγματικότητα να αποκαλύψει τον αληθινό», τόνισε.

Η λαμπερή βραδιά και οι εκπλήξεις

Ο John Mellencamp τιμήθηκε με το Βραβείο Icon, το οποίο του απένειμε η κόρη του Teddy ενώ στη συνέχεια ο θρύλος της ροκ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει τα εμβληματικά «Jack & Diane» και «Pink Houses».

Η Kehlani παρουσίασε μια ιδιαίτερη εκτέλεση του «Folded» σε ένα σκηνικό που θύμιζε πλυντήριο ρούχων, ενώ η Raye έδωσε ένα πρώτο δείγμα του νέου της άλμπουμ, τραγουδώντας το «Where Is My Husband!».

Η βραδιά απογειώθηκε με τη κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue, οι οποίες παρουσίασαν μια συλλογή των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, προμηνύοντας την επικείμενη καλοκαιρινή τους συνεργασία επί σκηνής.

Η αυλαία έπεσε με τον Ludacris ο οποίος άφησε το μικρόφωνο του παρουσιαστή και έκλεισε το σόου με τα «Rollout (My Business)», «My Chick Bad» και «Money Maker».