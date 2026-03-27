Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
InShorts 27 Μαρτίου 2026, 19:00
Eνσωμάτωση

Τέιλορ Σουίφτ: H μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards – Η συγκινητική εξομολόγηση της

Με επτά νίκες σε εννέα υποψηφιότητες, έγινε η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με το Variety.

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Η Τέιλοτ Σουίφτ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των iHeartRadio Music Awards 2026 συγκεντρώνοντας τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλον καλλιτέχνη.

Τέιλοτ Σουίφτ: Στο πλευρό της ο αρραβωνιαστικός της

Η κορυφαία ποπ σταρ βρέθηκε στην τελετή συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce, για να παραλάβει το Βραβείο του Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ της Χρονιάς για το «The Life of a Showgirl», το οποίο της απένειμε η Raye.

«Πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ αποπνέει ευτυχία, αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω κάθε μέρα στη ζωή μου, χάρη στον αρραβωνιαστικό μου που βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε η ίδια.

«Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλη αυτή την ενέργεια. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το iHeart, αλλά και όσους αγάπησαν το «The Fate of Ophelia», γιατί το αναδείξατε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μου, κάτι που φαντάζει τρελό σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

Ποια βραβεία απέσπασε

Ωστόσο, η «Swiftmania» χτύπησε κόκκινο όταν η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Alysa Liu ανέβηκε στη σκηνή για να της παραδώσει όχι ένα, αλλά έξι επιπλέον βραβεία.

Μεταξύ αυτών, η σταρ απέσπασε τα Βραβεία του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του Άλμπουμ της Χρονιάς εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό στα iHeartRadio Music Awards στα 41.

«Αν είχα μια ευχή για εσάς, θα ήταν να καλλιεργήσετε το χόμπι και το πάθος σας», είπε η τραγουδίστρια επί σκηνής.

Η συγκίνηση της τραγουδίστριας

«Δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δώστε του το δικαίωμα να κάνει λάθη… πιστεύω ακράδαντα, πως ό,τι προσφέρεις στο μυαλό σου, εκείνο το αφομοιώνει.

Ό,τι όμως προσφέρεις στο διαδίκτυο, εκείνο θα προσπαθήσει να το σκοτώσει και δεν θέλω κάτι τέτοιο για τα όνειρά σας. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που μου επιτρέψατε να μετατρέψω το χόμπι μου σε αγάπη, σε πάθος, σε όνειρο και τελικά σε καριέρα. Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε αυτή τη διαδρομή για τόσο καιρό», συμπλήρωσε.

Η 13η τελετή απονομής με οικοδεσπότη τον Ludacris, ξεκίνησε με εμφανίσεις της Lainey Wilson και του Alex Warren, ο οποίος απέσπασε το Βραβείο του Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς ενώ κέρδισε και για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Οrdinary».

Miley Cyrus: Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τιμητικό Βραβείο iHeartRadio Innovator

«Αυτή η εβδομάδα που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της Hannah Montana, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σημείωσε η διάσημη τραγουδίστρια.

«Η Hannah Montana με ενέπνευσε τόσο πολύ στη δική μου καριέρα. Ερωτεύτηκα την ιδέα ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια περσόνα που σου δίνει την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να ερμηνεύεις αυθεντικά. Και ότι, μερικές φορές, ο ψεύτικος εαυτός σου μπορεί στην πραγματικότητα να αποκαλύψει τον αληθινό», τόνισε.

Η λαμπερή βραδιά και οι εκπλήξεις

Ο John Mellencamp τιμήθηκε με το Βραβείο Icon, το οποίο του απένειμε η κόρη του Teddy ενώ στη συνέχεια ο θρύλος της ροκ ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει τα εμβληματικά «Jack & Diane» και «Pink Houses».

Η Kehlani παρουσίασε μια ιδιαίτερη εκτέλεση του «Folded» σε ένα σκηνικό που θύμιζε πλυντήριο ρούχων, ενώ η Raye έδωσε ένα πρώτο δείγμα του νέου της άλμπουμ, τραγουδώντας το «Where Is My Husband!».

Η βραδιά απογειώθηκε με τη κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue, οι οποίες παρουσίασαν μια συλλογή των μεγαλύτερων επιτυχιών τους, προμηνύοντας την επικείμενη καλοκαιρινή τους συνεργασία επί σκηνής.

Η αυλαία έπεσε με τον Ludacris ο οποίος άφησε το μικρόφωνο του παρουσιαστή και έκλεισε το σόου με τα «Rollout (My Business)», «My Chick Bad» και «Money Maker».

ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο
Καλάβρυτα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών λόγω έντονης χιονόπτωσης – Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο

Το ύψος του χιονιού στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα είναi αρκετά μεγάλο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει καταστεί αδύνατη.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες στην Κολομβία

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – «Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate!» – Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για συνεργασία με ΝΔ
Επικαιρότητα 27.03.26 Upd: 21:22

Νίκος Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – «Εκβιάζουν δημοσίως τον «Νίξον» του Μαξίμου-gate!» – Εκτός πραγματικότητας τα σενάρια για συνεργασία με ΝΔ

Σε εξέλιξη το 4ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο - Το in βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις.

Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)
Με σχολικές τσάντες στα χέρια οι Ιρανοί πριν το φιλικό με τη Νιγηρία – Σκόραρε ο Ταρέμι (vids)

Οι Ιρανοί τίμησαν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλικό χτύπημα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ – Σκόραρε ο Ταρέμι, βασικός ο Μπρούνο στο φιλικό Ιράν – Νιγηρία.

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα
Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

