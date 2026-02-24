Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Όταν τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφορούσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο The Life of a Showgirl όλοι γνώριζαν ότι θα έμπαινε στη λίστα με τις επιτυχίες της. Ωστόσο κανείς δεν είναι προβλέψει πόσο ψηλά θα έφτανε. Ο 12ος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, έμεινε τρεις μήνες στην κορυφή του Billboard 200, ενώ είναι αυτός με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στη χρονιά που πέρασε.

Και περίπου πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το single Opalite βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 – το 14ο κομμάτι στην καριέρα της 36χρονης popstar που πιάνει κορυφή. Και η Τέιλορ Σουίφτ θέλησε να το γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης, πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές από τις στιγμές που έζησε τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στα γυρίσματα του video clip του Opalite. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχει καμία σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ που έχουμε συνηθίσει. Σε αυτά τα βίντεο δεν φοράει makeup, το μαλλί δεν είναι κομμωτηρίου, ενώ είναι ντυμένη casual.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Taylor Swift (@taylorswift)

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει «ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο ο εαυτός μου. Αυτή ήμουν προορισμένη να γίνω». Εννοείται ότι ευχαρίστησε τους θαυμαστές της λέγοντας πως «δεν μπορώ καν να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου και είμαι τόσο εντυπωσιασμένη από την αγάπη που δείξατε σε αυτό το τραγούδι και το βίντεο».