Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.
Όταν τον Οκτώβριο του 2025 κυκλοφορούσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο The Life of a Showgirl όλοι γνώριζαν ότι θα έμπαινε στη λίστα με τις επιτυχίες της. Ωστόσο κανείς δεν είναι προβλέψει πόσο ψηλά θα έφτανε. Ο 12ος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, έμεινε τρεις μήνες στην κορυφή του Billboard 200, ενώ είναι αυτός με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στη χρονιά που πέρασε.
Και περίπου πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το single Opalite βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 – το 14ο κομμάτι στην καριέρα της 36χρονης popstar που πιάνει κορυφή. Και η Τέιλορ Σουίφτ θέλησε να το γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης, πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές από τις στιγμές που έζησε τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στα γυρίσματα του video clip του Opalite. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχει καμία σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ που έχουμε συνηθίσει. Σε αυτά τα βίντεο δεν φοράει makeup, το μαλλί δεν είναι κομμωτηρίου, ενώ είναι ντυμένη casual.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει «ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τόσο ο εαυτός μου. Αυτή ήμουν προορισμένη να γίνω». Εννοείται ότι ευχαρίστησε τους θαυμαστές της λέγοντας πως «δεν μπορώ καν να περιγράψω τον ενθουσιασμό μου και είμαι τόσο εντυπωσιασμένη από την αγάπη που δείξατε σε αυτό το τραγούδι και το βίντεο».
- Οι διαιτητές του Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
- Χρήστος Λαμπράκης: Η διάρκεια και το έθος δεν νομιμοποιούν την ευτέλεια
- ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
- Κάμπινγκ: Πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του MEGA
- Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
- Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον 18χρονο μεσοεπιθετικό Κάουα
- Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν – Δύο δεκαετίες πάλευε με τη διπολική διαταραχή
- Μητσοτάκης: Ακλόνητη στήριξη στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας και στον λαό της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις