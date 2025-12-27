Τέιλορ Σουίφτ: Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για καλό σκοπό
Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο.
Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Feeding America.
Η pop star έκανε τη δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, καταστημάτων τροφίμων και τοπικών προγραμμάτων παροχής γευμάτων στις ΗΠΑ για τα Χριστούγεννα.
Το ευχαριστώ της Feeding America
Ο οργανισμός Feeding America κοινοποίησε την είδηση της δωρεάς μέσω δήλωσης της διευθύνουσας συμβούλου του, Κλερ Μπάμπινο Φόντενοτ στο Instagram η οποία έγραφε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την Τέιλορ Σουίφτ στο Feeding America.
«Αυτές τις γιορτές, η συνεχής υποστήριξή της αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση για το τι είναι δυνατό όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενωνόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα γεμάτο τραπέζι αυτές τις γιορτές και μετά» πρόσθεσε.
Τέιλορ Σουίφτ: Οι γενναιόδωρες κινήσεις της
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ δείχνει το φιλανθρωπικό πρόσωπό της. Από το ξεκίνημα της καριέρας της είναι γνωστό ότι έδινε χιλιάδες δολάρια σε οργανώσεις, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε κάνει δωρεά 5 εκατομμυρίων δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για προσπάθειες στήριξης των πληγέντων το 2024 από τους τυφώνες Helene και Milton.
