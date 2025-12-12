Bots παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» και κατηγορούσαν την Τέιλορ Σουίφτ για ναζιστική προπαγάνδα

Μια στοχευμένη και οργανωμένη ψηφιακή επίθεση επιχειρούσε επί εβδομάδες να σύρει την Τέιλορ Σουίφτ και το άλμπουμ The Life of a Showgirl σε ένα αφήγημα ακροδεξιών και ναζιστικών συμβολισμών, αξιοποιώντας λογαριασμούς που παρίσταναν τους «αγανακτισμένους αριστερούς» ώστε να προκαλέσουν οργή και σύγχυση στο κοινό.

Την εικόνα αυτή αποκαλύπτει νέα ανάλυση της πλατφόρμας Gudea, η οποία επεξεργάστηκε περισσότερες από 24.000 αναρτήσεις και 18.000 λογαριασμούς σε 14 κοινωνικά δίκτυα, από την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ, 4 Οκτωβρίου, έως τις 18 του μήνα.

Στο επίκεντρο των ψευδών ισχυρισμών βρέθηκε ακόμη και ένα κολιέ της συλλογής merch του άλμπουμ, το οποίο κάποιοι συνέδεσαν αυθαίρετα με ναζιστικά σύμβολα, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι η Σουίφτ «έκρυβε μηνύματα» μέσα στους στίχους της.

Θεωρίες συνωμοσίας, Maga και Τράβις Κέλσι

Η έκθεση δείχνει ότι ένα ελάχιστο ποσοστό λογαριασμών – μόλις 3,77% – παρήγαγε σχεδόν το ένα τρίτο όλης της συζήτησης γύρω από τη Σουίφτ σε αυτό το διάστημα, πυροδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας που τη συνέδεαν με το κίνημα Maga και κάνοντας υπαινιγμούς για τον αρραβώνα της με τον αθλητή Τράβις Κέλσι ως δήθεν ένδειξη «συντηρητικής στροφής».

Μάλιστα, μέσα σε ένα 24ωρο, από 6 έως 7 Οκτωβρίου, το 35% των σχετικών αναρτήσεων προερχόταν από λογαριασμούς με συμπεριφορά που παραπέμπει σε bots.

Παρότι η Gudea δεν κατόρθωσε να εντοπίσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση, εντόπισε εντυπωσιακή επικάλυψη μεταξύ χρηστών που προωθούσαν το αφήγημα περί μιας «ναζί» Σουίφτ και λογαριασμών που συμμετείχαν σε μια παράλληλη συντονισμένη στοχοποίηση της Μπλέικ Λάιβλι — την ώρα που η ηθοποιός εμπλέκεται σε δικαστική διαμάχη για σεξουαλική παρενόχληση με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, πρώην στενό φίλο της Σουίφτ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι ίδιες ομάδες φαίνεται να «πηδούν» από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, διογκώνοντας τεχνητά εντάσεις γύρω από celebrities και διοχετεύοντας παραπληροφόρηση σε κατά τα άλλα οργανικές συζητήσεις. Τα πρώτα ψευδολόγια ξεκίνησαν από φόρουμ όπως το 4chan, προτού μεταφερθούν σε mainstream πλατφόρμες, όπου ενισχύθηκαν από αλγορίθμους αλλά και από χρήστες που τα διάδιδαν άθελά τους.

Τέιλορ… Γουέστ;

«Το αφήγημα ότι η Σουίφτ χρησιμοποιεί ναζιστικούς συμβολισμούς δεν έμεινε στο περιθώριο· κατάφερε να παρασύρει τον μέσο χρήστη σε συγκρίσεις με τον Κάνιε Γουέστ», σημειώνει η έκθεση. Παρότι η συντριπτική πλειονότητα απέρριπτε τον ισχυρισμό, συζητούσε ωστόσο με τους όρους που έθεσαν οι δημιουργοί της εκστρατείας παραπληροφόρησης — κάτι που θεωρείται επιτυχία από όσους «φυτεύουν» τέτοιου είδους περιεχόμενο.

«Ακόμη και η διαφωνία είναι κέρδος γι’ αυτούς, γιατί ο αλγόριθμος ανταμείβει την ένταση», εξηγεί στο Rolling Stone ο CEO της Gudea, Κιθ Πρέσλι. «Οι influencers το αντιλαμβάνονται πρώτοι: ξέρουν ότι τέτοιες αντιπαραθέσεις φέρνουν clicks».

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι σχολιαστές ασχολήθηκαν με πραγματικά ζητήματα που θέτει το άλμπουμ, όπως το τραγούδι Cancelled!, στο οποίο η δημοφιλής τραγουδίστρια απευθύνεται σε όσους έχουν περάσει από δημόσια διαπόμπευση — κάτι που, όπως επισημαίνουν, μπορεί να προσφέρει άλλοθι σε ανθρώπους που όντως έχουν συμπεριφερθεί με τρόπο που βλάπτει τους άλλους.

Εν αναμονή τώρα, την Παρασκευή κάνουν πρεμιέρα τα δύο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ The End of an Era στο Disney+, μιας σειράς έξι μερών που καταγράφει το παρασκήνιο της πολυετούς Eras Tour, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2023 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2024.

*Με πληροφορίες από: The Guardian