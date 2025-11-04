Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»

Είτε σου αρέσει, είτε όχι ένα είναι το σίγουρο: στο ίντερνετ δεν βαριέσαι ποτέ. Μπορείς να βρεις από τα πιο αστεία και σοβαρά θέματα μέχρι τα πιο παρανοϊκά. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η θεωρία συνωμοσίας που θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου.

Πως ξεκίνησε όλο αυτό το διαδικτυακό σούσουρο; Κάποιο λαγωνικό του ίντερνετ θεώρησε ότι εντόπισε την 35χρονη pop star στο βίντεο κλιπ του κομματιού Father Figure του Τζορτζ Μάικλ από το 1987.

Ανέβασε τις φωτογραφίες – «αποδείξεις» από το βίντεο στο ίντερνετ και μέσα σε λίγη ώρα είχε γίνει viral, με τα comments να δίνουν και να παίρνουν – τα περισσότερα από αυτά χιουμοριστικά, φυσικά.

«Ναι, είναι ταξιδιώτης του χρόνου», «The Life of a Time Traveler», «δηλαδή μου λέτε ότι επί 38 χρόνια κρυβόταν μέσα σε αυτό το κομμάτι;», «όταν έγινε το βίντεο η Τέιλορ ήταν μείον δύο χρονών, αρά όντως είναι ταξιδιώτης του χρόνου» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν.

Η αλήθεια είναι ότι η γυναικεία φιγούρα πίσω από τον Τζορτζ Μάικλ που φαίνεται στο βίντεο κλιπ του Father Figure θυμίζει αρκετά την Τέιλορ Σουίφτ, ωστόσο η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι η 35χρονη θυμίζει πολλές εμφανισιακά.

Το αστείο της υπόθεσης; Η Τέιλορ Σουίφτ στο νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl διασκεύασε την επιτυχία του Τζορτζ Μάικλ από το 1987. Βρε, λες;