Δεν βαριόμαστε ποτέ: Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου – και υπάρχουν «αποδείξεις»
Επειδή δεν είχαμε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, μια τελευταία θέλει την pop star Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου - και να είχε παίξει σε βίντεο του Τζορτζ Μάικλ το 1987.
Είτε σου αρέσει, είτε όχι ένα είναι το σίγουρο: στο ίντερνετ δεν βαριέσαι ποτέ. Μπορείς να βρεις από τα πιο αστεία και σοβαρά θέματα μέχρι τα πιο παρανοϊκά. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η θεωρία συνωμοσίας που θέλει την Τέιλορ Σουίφτ να είναι ταξιδιώτης του χρόνου.
Πως ξεκίνησε όλο αυτό το διαδικτυακό σούσουρο; Κάποιο λαγωνικό του ίντερνετ θεώρησε ότι εντόπισε την 35χρονη pop star στο βίντεο κλιπ του κομματιού Father Figure του Τζορτζ Μάικλ από το 1987.
Ανέβασε τις φωτογραφίες – «αποδείξεις» από το βίντεο στο ίντερνετ και μέσα σε λίγη ώρα είχε γίνει viral, με τα comments να δίνουν και να παίρνουν – τα περισσότερα από αυτά χιουμοριστικά, φυσικά.
«Ναι, είναι ταξιδιώτης του χρόνου», «The Life of a Time Traveler», «δηλαδή μου λέτε ότι επί 38 χρόνια κρυβόταν μέσα σε αυτό το κομμάτι;», «όταν έγινε το βίντεο η Τέιλορ ήταν μείον δύο χρονών, αρά όντως είναι ταξιδιώτης του χρόνου» ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν.
Η αλήθεια είναι ότι η γυναικεία φιγούρα πίσω από τον Τζορτζ Μάικλ που φαίνεται στο βίντεο κλιπ του Father Figure θυμίζει αρκετά την Τέιλορ Σουίφτ, ωστόσο η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι η 35χρονη θυμίζει πολλές εμφανισιακά.
Το αστείο της υπόθεσης; Η Τέιλορ Σουίφτ στο νέο της άλμπουμ The Life of a Showgirl διασκεύασε την επιτυχία του Τζορτζ Μάικλ από το 1987. Βρε, λες;
