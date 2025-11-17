Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Ο Μπένι Μπλάνκο φαίνεται ότι γιορτάζει ακόμη τον γάμο του με την αγαπημένη του, Σελένα Γκόμεζ.

Σχεδόν δύο μήνες αφότου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, ο Μπλάνκο μοιράστηκε έντεκα τρυφερές φωτογραφίες με την Σελένα Γκόμεζ στο Instagram τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, τις οποίες συνόδευσε με μια ειλικρινή υπόσχεση προς τη σύζυγό του.

«Υπόσχομαι να σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε ο μουσικός παραγωγός.

Χέρι χέρι

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby» των The Ronettes, ο Μπλάνκο μοιράστηκε λήψεις από την ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Η πρώτη φωτογραφία απεικονίζει τον Μπλάνκο και την Γκόμεζ να αγκαλιάζονται σφιχτά, αν και δεν ήταν ο μόνος που έδειξε την αγάπη του για την τραγουδίστρια-ηθοποιό εκείνη την ημέρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη benny blanco (@itsbennyblanco)

Σε μια άλλη φωτογραφία, η Γκόμεζ κρατάει χέρι-χέρι τη μακροχρόνια φίλη της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία την κοιτάζει με θαυμασμό.

Η Σουίφτ βρισκόταν στο δωμάτιο που ετοιμαζόταν η νύφη, λίγο πριν η Γκόμεζ πάρει την απόφαση να περπατήσει προς το ιερό, όπως αποκάλυψε στο Instagram στις 6 Οκτωβρίου.

Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε πριν από την τελετή, η Σουίφτ ρωτάει: «Μιλάς σοβαρά;», καθώς κρατάει το τηλέφωνό της και κάνει ζουμ στην Γκόμεζ, η οποία γελάει. «Τι; Κοίτα την. Ω, Θεέ μου! Ω, Θεέ μου!», συνέχισε η τραγουδίστρια του «Father Figure».

Η ανάρτηση του Μπλάνκο έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της Γκόμεζ σχετικά με το πώς ήταν οι πρώτοι μήνες του γάμου της.

«Μέχρι τώρα είναι σαν όνειρο», είπε η πρωταγωνίστρια της σειράς Only Murders in the Building για τη ζωή της ως νιόπαντρη σε συνέντευξη με τον Zane Lowe για την Apple Music στις 13 Νοεμβρίου. «Και ξέρω ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, αλλά [αυτός] είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να το κάνω αυτό».

*Με πληροφορίες από: People