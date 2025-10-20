«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η Σελένα Γκόμεζ απαντά στα σχόλια της Χέιλι Μπίμπερ

Η Σελένα Γκόμεζ φαίνεται να απάντησε με τον δικό της ήρεμο, αλλά ξεκάθαρο τρόπο στα πρόσφατα σχόλια της Χέιλι Μπίμπερ, επαναφέροντας – έστω και στιγμιαία – στο προσκήνιο τη διαχρονική φημολογία για τη σχέση των δύο γυναικών.

«Είναι ενοχλητικό να σε βάζουν να ανταγωνίζεσαι με άλλους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή της στο WSJ. Magazine για το τεύχος Innovators, η 28χρονη ιδρύτρια της Rhode Beauty ρωτήθηκε για τις συγκρίσεις ανάμεσα στη δική της σειρά προϊόντων και τη Rare Beauty της Σελένα Γκόμεζ. Παρότι η δημοσιοσχετίστριά της παρενέβη για να αποφευχθεί η ερώτηση, η Μπίμπερ σχολίασε τελικά πως είναι «ενοχλητικό να σε βάζουν να ανταγωνίζεσαι με άλλους ανθρώπους». «Δεν το ζήτησα εγώ αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Όταν οι άνθρωποι έχουν πλάσει μια ιστορία για σένα στο μυαλό τους, δεν είναι στο χέρι σου να την αλλάξεις».

Η απάντηση της Σελένα Γκόμεζ

Η Σελένα Γκόμεζ, 33 ετών, απάντησε μέσα από τα Instagram Stories της στις 17 Οκτωβρίου — σε μια ανάρτηση που στη συνέχεια διέγραψε. «Απλώς αφήστε το κορίτσι ήσυχο», έγραψε πάνω σε λευκό φόντο. «Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου. Να είστε καλοί. Όλα τα brands με εμπνέουν. Υπάρχει χώρος για όλους. Και ελπίζω να μπορέσουμε επιτέλους να σταματήσουμε».

«Απλώς αφήστε το κορίτσι ήσυχο»

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία των προϊόντων της Rhode στα Sephora, όπου πωλείται και η Rare Beauty, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την παλιά ιστορία της Σελένα με τον Τζάστιν Μπίμπερ, σύζυγο της Χέιλι. Παρά τις δημόσιες προσπάθειες και των δύο να βάλουν τέλος στις φήμες – όπως η κοινή τους φωτογραφία στο Academy Museum Gala το 2022 – τα social media εξακολουθούν να ανακυκλώνουν σενάρια αντιπαλότητας.

«Ψεύτικες, διαστρεβλωμένες αφηγήσεις».

Η Χέιλι, που πέρυσι έγινε μητέρα του μικρού Τζακ Μπλουζ, έχει αποκαλέσει τη «δήθεν κόντρα» τους «εμετική» και «επικίνδυνη». «Δεν πρόκειται για τη Χέιλι και τη Σελένα», είχε πει το 2023. «Πρόκειται για το μίσος που γεννιέται από ψεύτικες, διαστρεβλωμένες αφηγήσεις».

Με την πρόσφατη ανάρτησή της, η Σελένα Γκόμεζ δείχνει να θέλει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να υπερασπιστεί μια πιο ήρεμη, υποστηρικτική στάση μεταξύ των γυναικών. Όπως η ίδια έγραψε: «Υπάρχει χώρος για όλους».

* Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @selenagomez