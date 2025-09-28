Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Ο λαμπερός γάμος τους στη Σάντα Μπάρμπαρα

Η Σελένα Γκόμεζ παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο, ανακοινώνοντας την είδηση μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram όπου το ζευγάρι απαθανατίζεται να φιλιέται και να αγκαλιάζεται σε έναν καταπράσινο κήπο.

«Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή»

«Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή», απάντησε με τρυφερότητα ο Μπλάνκο στο ποστ του Σαββάτου της τραγουδίστριας και ηθοποιού, υποψήφιας για Grammy και Emmy. Η Γκόμεζ επέλεξε ένα λευκό νυφικό φόρεμα με λουλουδένιες λεπτομέρειες και halter λαιμόκοψη, ενώ ο Μπλάνκο εμφανίστηκε με κλασικό σμόκιν και παπιγιόν· και οι δύο δημιουργίες ήταν custom made του οίκου Ralph Lauren.

Παπαράτσι είχαν ήδη εντοπίσει μια εντυπωσιακή υπαίθρια τέντα και τις προετοιμασίες στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, προμηνύοντας το λαμπερό γεγονός.

Συγχαρητήρια και ευχές κατέκλυσαν τα social media: «Η δική μας Μέιμπελ είναι ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ», ανάρτησε ο επίσημος λογαριασμός της σειράς Only Murders in the Building, ενώ η Rare Beauty, η επιτυχημένη εταιρεία καλλυντικών της Γκόμεζ, σχολίασε: « Είμαστε τόσο χαρούμενοι για εσάς τους δύο».

Στο κύμα αγάπης συμμετείχαν η Καμίλα Καμπέγιο, η Έιμι Σούμερ και άλλοι διάσημοι φίλοι τους.

«Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή.»

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Ο έρωτας της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο

Ο Μπλάνκο, 37 ετών, και η Γκόμεζ, 33, γνωρίστηκαν πριν από περίπου δέκα χρόνια και αρραβωνιάστηκαν στα τέλη του 2024. Η πρώτη τους συνεργασία έγινε το 2019 στο single I Can’t Get Enough, μαζί με τον J Balvin και τον Tainy. Ανάμεσα στις τεράστιες επιτυχίες που φέρουν την υπογραφή του Μπλάνκο είναι το Teenage Dream της Κέιτι Πέρι, το Circus της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το Moves Like Jagger των Maroon 5.

View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)



Η Σελένα Γκόμεζ, με τεράστιες επιτυχίες όπως τα Calm Down, Good for You, Same Old Love και Come & Get It, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στην υποκριτική. Από το Barney and Friends και το Wizards of Waverly Place μέχρι τον σημερινό της ρόλο δίπλα στους Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ στο Only Murders in the Building, η καριέρα της παραμένει πολυσχιδής. Παράλληλα, με 417 εκατομμύρια ακολούθους, διατηρεί τον τίτλο της γυναίκας με τους περισσότερους followers στο Instagram.