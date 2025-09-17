Σελένα Γκόμεζ – Μπένι Μπλάνκο: Πότε και πού θα παντρευτεί το ερωτευμένο ζευγάρι
H Σελένα Γκόμεζ ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Μπένι
- Ανήλικες υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
- Κως: Eλεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες και εντόπισαν φοροδιαφυγή σε 3 στα 4 ημερόπλοια
- Φρίκη: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο πήραν τη μεγάλη απόφαση να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Page Six», η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ιδιωτική έπαυλη στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια.
Η τελετή υπό πλήρη μυστικότητα
Η τοποθεσία, ωστόσο, παραμένει μυστική και οι καλεσμένοι θα οδηγηθούν εκεί χωρίς να γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση, στο πλαίσιο της διακριτικότητας που επιθυμεί το ζευγάρι να υπάρχει.
Οι προσκεκλημένοι θα φιλοξενηθούν στο πολυτελές ξενοδοχείο El Encanto.
«Όλοι οι καλεσμένοι θα παραλαμβάνονται και θα μεταφέρονται στον χώρο χωρίς να γνωρίζουν τον προορισμό. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και παρά το μυστήριο, ξέρουν ότι θα περάσουν υπέροχα», επισημαίνει πηγή στην Sun.
Selena Gomez and Benny Blanco’s ‘mystery’ wedding details revealed https://t.co/dKfZAnOLSA pic.twitter.com/lhWsp1PzBv
— Page Six (@PageSix) September 16, 2025
Σελένα Γκόμεζ: Το bachelor πάρτι στο Μεξικό, ενώ του αγαπημένου στο Λας Βέγκας
Πρόσφατα. η Σελένα Γκόμεζ πραγματοποίησε το bachelorette πάρτι της στο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο έκανε το δικό του bachelor πάρτι σε πολυτελή βίλα στο Λας Βέγκας.
Η τραγουδίστρια έχει ξεκαθαρίσει πως προτιμά έναν απλό και λιτό γάμο, χωρίς δημοσιότητα και υπερβολές. Η ίδια είχε δηλώσει, μάλιστα, χαρακτηριστικά πως δεν θα έχει μεγάλη γαμήλια τούρτα.
View this post on Instagram
Η ρομαντική ιστορία του ζευγαριού που ξεκίνησε το 2023.
Τον Δεκέμβριο του 2024, ο μουσικός παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια, σε ένα παραμυθένιο και γεμάτο αγάπη σκηνικό.
Η Σελένα Γκόμεζ ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους μέσω IG, συνοδεύοντας τη φωτογραφία του δαχτυλιδιού με τη φράση: «Το για πάντα ξεκινάει τώρα».
- Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
- Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
- Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται
- Ολυμπιακός Κ19: Όλα τα γκολ από το πάρτι των Νέων κόντρα στην Πάφο (vids)
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
- Ολυμπιακός Κ19 – Πάφος Κ19 4-0: Θρυλική πρεμιέρα στη League Phase του Youth League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις