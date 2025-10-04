Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.
Η Σελένα Γκόμεζ συνεχίζει να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον ονειρεμένο γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο.
Μια εβδομάδα αφότου το ζευγάρι ενώθηκε τα δεσμά του γάμου, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Γκόμεζ μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές αυτού του αλησμόνητου Σαββατοκύριακου.
«Υπήρχε πολλή αγάπη στην αίθουσα»
Το καρουζέλ που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ξεκινά με μια φωτογραφία της Σελένα Γκόμεζ να φοράει μια μπλε μεταξωτή ρόμπα, ενώ δίπλα της βρίσκεται η πρώην συμπρωταγωνίστριά της στο Wizards of Waverly Place, Τζένιφερ Στόουν.
Σε μια άλλη λήψη, βλέπουμε τον Μπλάνκο να σερβίρει σαμπάνια σε ένα ποτήρι ενώ βρίσκεται μέσα σε μια Rolls-Royce.
Η ιδρύτρια της Rare Beauty συμπεριέλαβε επίσης μια φωτογραφία της να συνομιλεί με μια φίλη της και μια λήψη που την απεικονίζει να φοράει το Ralph Lauren νυφικό της, καθώς μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο.
«Από το να γράψω τους όρκους μου μέχρι το να φύγω από το γάμο μου λίγο νωρίτερα από τους περισσότερους…», έγραψε η Γκόμεζ στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η Γκόμεζ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι έβγαινε με τον Μπλάνκο τον Δεκέμβριο του 2023. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2024.
«Υπήρχε πολλή αγάπη στην αίθουσα», είπε στο Ρeople μια ανώνυμη πηγή για τον γάμο των Γκόμεζ και Μπάλκο. «Γιόρτασαν μέχρι αργά το βράδυ. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διασκεδαστική».
Στην κατάλογο των διάσημων καλεσμένων περιλαμβάνονταν οι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Ζόι Σαλντάνα, Τέιλορ Σουίφτ, Εντ Σίραν, Πάρις Χίλτον, SZA, Καμίλα Καμπέλο, Κάρα Ντελεβίν, Έρικ Αντρέ, Φινέας και Μαρκ Ρόνσον.
*Με πληροφορίες από: People
